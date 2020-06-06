Milas'ta orman yangını (2)

<br>YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI<br>Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan 2.5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.Cavit AKGÜN / MİLAS (Muğla), (DHA) DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN<br>2020-06-06 14:59:38<br>
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