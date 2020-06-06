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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milas'ta orman yangını (2)

DHA

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan 2.5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.Cavit AKGÜN / MİLAS (Muğla), (DHA)   DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN 2020-06-06 14:59:38

Milas'ta orman yangını (2)

<br>YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI<br>Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan 2.5 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alındı.Cavit AKGÜN / MİLAS (Muğla), (DHA)   DHA-Genel Türkiye-Muğla / Milas Cavit AKGÜN<br>2020-06-06 14:59:38<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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