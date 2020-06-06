Yağmur ve rüzgarlı havaya rağmen sahillere gittiler

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<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, rüzgar ve aralıklarla etkili olan yağmura rağmen vatandaşlar sahillere gitti.<br>Marmaris ilçe merkezinde, caddelere konumlandırılmış elektronik termometreler 28 dereceyi gösterirken; nem yüzde 69, deniz suyu sıcaklığı 13 derece olarak ölçüldü. Kentte aralıklarla yağan yağmura rağmen vatandaşlar, sahillere gitti. <br>Bazı kişilerin sosyal mesafe kurallarına uymadığı ve maske takmadığı görüldü. Kalabalığın görülmediği plaj ve sahil yollarında kimileri banklarda oturarak deniz manzarasının keyfini çıkardı. Metin Toklaç (52), "Bugün hava biraz bozuk. Denize girdim çıktım. Ayaklarımı uzatarak deniz manzarasının ve esintinin keyfini çıkartıyorum" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-06-06 15:20:31<br>

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