Bodrum'da makilik alanda yangın

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<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla), DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesindeki makilik alanda, yangın çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.<br>Dereköy Mahallesinde makilik alanda, bugün saat 16.10 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler yangını, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye, ekipler sevk edildi. Yangına orman işçileri ve arazözler karadan, helikopterle havadan müdahale ediliyor. Söndürme çalışması sürüyor.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ <br>2020-06-06 17:13:16<br>

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