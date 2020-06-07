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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

TOKİ’nin Milas kurası 9 Haziran’da çekilecek

İHA

Toplu Konut İdaresi tarafından Milas'ta yapılacak olan 300 yeni konutun kura çekiminin 9 Haziran'da yapılacağı açıklandı.

TOKİ’nin Milas kurası 9 Haziran’da çekilecek

Toplu Konut İdaresi tarafından Milas’ta yapılacak olan 300 yeni konutun kura çekiminin 9 Haziran’da yapılacağı açıklandı.
Toplu Konut İdaresi tarafından ülke genelinde vatandaşlara yönelik yapılacak olan 100 bin yeni sosyal konut için başvuru süreci geçtiğimiz aylarda tamamlanmış, projelerin kura çekim tarih, yer ve saatleri de belirlenmişti. Milas’ta yapılması planlanan konutların kura çekimi ise 24 Nisan’da yapılacaktı.
Dünya genelinde yaşanan korona virüs salgını nedeniyle ertelenen kura çekim tarihleri ve saatleri belli oldu.
Milas’taki 300 konutun kura çekimi 9 Haziran Salı günü saat 10’da, Kavaklıdere’deki 100 konutun kura çekimi 9 Haziran Salı günü saat 14’te, Seydikemer’deki 100 konutun kura çekimi ise 8 Haziran Pazartesi günü saat 12’de internet yayını üzerinden canlı yapılacak.

Milas’ta 210’u 85 metrekare 2 + 1, 90’ı ise 100 metrekare 3 + 1 olarak inşa edilecek olan TOKİ’ler için başvurular 16 Aralık 2019 15 Ocak 2020 tarihleri arasında yapıldı. 300 konut için 2 bin 197 kişi başvurdu.
2 + 1 konutlar için 894 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade, 3 + 1 konutlar için ise 1022 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade uygulanacak.
Yapılacak kura çekimi sonucunda hak sahibi olacak olan kişiler konut bedelinin yüzde 10’unu peşin ödeyecek. Kura çekimlerinin ardından kısa süre içerisinde çalışmalarına başlanılacak konutların yaklaşık 2 yıl içerisinde tamamlanacağı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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