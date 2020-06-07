Fayansı kırıp, boruyu delerek yavru kediyi kurtardılar

<br>Selçuk AKBAŞ / BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde, otelin kanalizasyon borusuna sıkışan yavru kedi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından fayans kırılıp, boru delinerek kurtarıldı.<br>Göltürkbükü Mahallesi'ndeki otelin çamaşırhanesindeki kanalizasyon borusundan kedi sesi duyan çalışanlar, Bodrum AKUT gönüllülerine durumu bildirip, yardım istedi. Ekipler, bir günden fazla süredir kanalizasyon borusunda sıkıştığı tahmin edilen kediye, fayansı kırıp, boruyu delerek ulaştı.<br>Yavru kedi sıkıştığı yerden yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla kurtarıldı. Kedi yıkandıktan sonra sokağa bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ <br>2020-06-07 13:18:38<br>
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