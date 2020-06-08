Seyir halindeki araç alev aldı

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Muğla'nın Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde bir aracın motor kısmında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.

Olay, Muğla'nın Menteşe İlçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Ana yol üzerinde seyir halinde olan 48 UA 094 plakalı otomobil bir anda alev aldı. Aracın motor kısmında çıkan yangının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesinin ardından olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.

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