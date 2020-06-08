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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezadan kaçan ehliyetsiz sürücünün yakınları polise saldırdı

DHA

Cezadan kaçan ehliyetsiz sürücünün yakınları polise saldırdı

<br>Cavit AKGÜNSüleyman İLTER/KÖYCEĞİZ, (Muğla), (DHA) - MUĞLA´da, ehliyetsiz olduğu öğrenilen bir sürücü, kendisine ceza yazmak isteyen polis ekiplerinden kaçtı. Ehliyetsiz sürücü, yaşanan kovcalamacının ardından bariyerlere çarparak kaza yapması sonucu yakalandı. Burada işlem yapılırken olay yerine gelen sürücünün yakınları, polis ekiplerine saldırdı. <br>Polis ekipleri, bugün gündüz saatlerinde Muğla-Fethiye karayolunda uygulama noktası kurdu. Araçlar durdurularak deanetimler yapılırken, 48 EY 375 plakalı araca da 'dur' ihtarı yapıldı. Ancak, polisin ihtarına uymayan otomobil sürücüsü kaçmaya başlayınca, kovalamaca yaşandı. Polis ile şüpheli arasında yaşanan kovalamaca, şüphelinin otomobili ile bariyerlere çarpması ile son buldu. Olayın ardından polisten kaçan Mahmut Ş. isimli sürücünün ehliyetsiz olduğu ortaya çıktı.<br>Polis ekipleri Mahmut Ş.'ye ceza yazmak istedikleri sırada, iddiaya göre sürücü yakınlarını olay yerine çağırdı. Olay yerine gelen yaklaşık 15 kişilik grup, trafik polislerine saldırdı. Bir polis memuru darbedilince meslektaşları havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri olay yerinden kaçan 4 kişiyi gözaltına alırken, diğer saldırganların kimliklerinin tespiti için olay yeri görüntülerinin izlendiği öğrenildi.<br>DARBEDİLEN POLİS MEMURU ŞİKAYETÇİ OLDU<br>Hafif yaralanan polis memuru da Köyceğiz Devlet Hastanesine giderek darp raporu aldı ve saldırganlardan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.<br>Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Köyceğiz Cavit AKGÜNSüleyman İLTER<br>2020-06-08 21:26:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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