Türk sularına itilen 41 düzensiz göçmen kurtarıldı

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<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunan Sahil Güvenlik unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen bottaki 41 göçmen, Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.<br>Bodrum ilçesi Çatal ada açıklarında göçmen botu olduğu bilgisini alan Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Kısa sürede bölgeye giden Sahil Güvenlik botu, bir botta çok sayıda insanın denizde sürüklendiği gördü. Yunan Sahil Güvenlik unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen bottaki 41 göçmen, kurtarılarak sahile getirildi.FOTOGRAFLIDHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-08 22:45:56<br>

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