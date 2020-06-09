Marmaris Uluslararası Yelkenli Yat Yarışları Ağustos ayında start verecek

Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüsü (Kovid19) sebebi ile ertelenen yelken yarışları Ağustos ayından itibaren tekrar başlayacak.

Marmaris Uluslararası Yelkenli Yat Yarışları 1521 Ağustos tarihleri arasında Loryma Cup yarışı ile başlayacak. Toplamda 6 ayaktan oluşan Marmaris Yelkenli Kış Trofesi'nin son iki ayağı ise Kasım ve Aralık aylarında tamamlanarak kazananların ödülleri takdim edilecek.

Pandemi sonrası yapılacak planlamaya göre yarışlar, HDI Loryma Cup 1521 Ağustos, Nurolbank Campus Cup 020304 Ekim, 31. Marmaris Uluslararası Yarış Haftası 2430 Ekim, Mıyc Kış Trofesi 5.Ayak 2122 Kasım,

Mıyc Kış Trofesi 6.Ayak ve Eureko BT Yıl Sonu Kupası 0506 Aralık 2020 tarihlerinde yapılacak.



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