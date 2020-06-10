Muğla valiliğine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı 2017 yılında Muğla’ya atanan Vali Esengül Civelek Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanırken, yerine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Valiler Kararnamesini imzaladı. Buna göre Çanakkale Valisi Orhan Tavlı Muğla Valisi oldu.

13 Haziran 2017 tarihinde Valiler Kararnamesi ile Muğla’ya atanan Vali Esengül Civelek, 3 yıllık görev süresinin ardından Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atandı. Valiler Kararnamesi ile Muğla Valisi Esengül Civelek'in yerine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı.

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