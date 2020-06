Bilim kurgu filmi değil 5 yıldızlı otel Biri bizi termal kamerayla izliyor Bodrum’da oteller önlemleri en üst seviyeye çıkardı Güvenilir turizm için alınan önlemler turistlerin içini rahatlattı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde lüks oteller Korona virüs (Covid19) salgınına karşı önlemleri en üst düzeye çıkardı. Termal kameralar 24 saat hem gelen turistleri hem de otel personelinin ateşini ölçüyor, tatilcilerin maske takıp takmadığını belirliyor.

Bodrum’daki lüks oteller turistlerin gönül ferahlığıyla tatil yapabilmesi için korona virüs (Covid19) salgınına karşı önlemleri en üst düzeye çıkardı. Biri bizi gözetliyor yarışması gibi tatile gelen yerli turistler ve otel personelleri 24 saat boyunca termal kameralarla izleniyor.



Ateş ölçüp maske takmayanları bildiriyor

Kamera önünden geçen turistlerin vücut ısılarını kamera açısından çıkana kadar kafalarının üzerinde beliriyor. Resepsiyona, restoran girişine ve personel girişine koyulan kameralar maske takan ve takmayanları da tespit ediyor. Gün içerisinde 1 kişinin yüzlerce kez ateşi ölçülürken ateşi yüksek çıkan yerli turistin veya personelin fotoğrafıyla ve videosuyla birlikte otel yöneticilerine uyarı gidiyor. Bunun yanı sıra termal kameralar 24 saat otelin görevlendirdiği personel tarafından izleniyor.

Korona virüse karşı önlemeleri en üst düzeyde tuttuklarını belirten Rixos Premium Bodrum oteli Genel Müdürü Mehmet Tulunay, “Misafirlerimiz ilk olarak resepsiyon bölgesine geliyorlar. Araçları kapı önünde alınıyor aracı alan arkadaş önce aracın şoför koltuğuna kılıf takıyor, eldivenler ve dezenfekte ürünlerle aracı otoparka götürüyor. Misafirlerimiz otele girmeden önce dokunmatik cihazlarla ellerini dezenfekte diliyor. Otelin girişinde termal kameramız var. Otelin farklı noktalarında ve personel girişinde termal kameralara gelen misafirlerin ateşleri anında ölçülüyor. Bu sürecin en önemli noktalarından biri personeldir. Personel girişine de termal kamera koyarak tüm çalışanlarımızın ateşi ölçülüyor. Gün içerisinde kamera önünden geçen misafirlerimizin ve personellerimizin de ateşler her defasında ölçülüyor. Misafirlerimizin her sağlıklı bir tail geçirmesi için her türlü tedbiri almış durumdayız. Termal kamera hem güvenlik departmanı hem de otel personelimiz kamerayı 24 saat izliyor. Sistem sadece bu verileri bize atmıyor. Misafirimizin gün içerisinde yada kaldığı süre boyunca tüm ateş ölçümlerini bize bildiriyor. Ateşi yüksek çıkan müşterimiz karşısında alam veriyor. Misafirimizin yada çalışanlarımızdan birinin ateşi yüksek ise o kişinin fotoğrafı ile birlikte otel yöneticilerine mail atıp ikaz sistemi ile telefonlarımıza anlık bildiri düşürüyor. Misafirimiz 36 derece ateş ile otelimize geldi ve otelde ateşi 37,5 olduğu anda bize uyarı vererek misafirinizin ateşi yükseliyor şeklinde mesaj, mail, ve bildirim geliyor. Termal kameralardan birini ise restoran girişine koyduk. Burada bütün misafirler bu kapıdan girmek zorunda dolayısıyla günde 3 öğün yemek yenildiğini düşünürsek tesisimizde tatil yapan misafirimizin ateşi en az 3 kere ölçülmüş oluyor. Personellerimiz de bu kapıdan geçtiği müddetçe ve personel kapısı ile aynı senkronizede çalışıyor sistem personellerimizin de ateşini ölçmüş oluyoruz. Korona virüs riskini minimize etmiş oluyoruz” dedi.



Maske, mesafe temizlik kuralları ilk sırada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından maske, mesafe ve temizlik kuralları otellerde de geçerli oluyor. Maske, mesafe, temizlik kuralı lüks otellerin en çok dikkat ettiği kurallar arasında yer alıyor. Otomatik el dezenfekte cihazları otel girişinden itibaren tüm tesise yerleştirilerek gün içerisinde hem tatil yapanlar hem de çalışanlar günde defalarca elleri dezenfekte ediliyor. Bunun yanı sıra tek kullanımlık el dezenfekte losyonları, anti bakteriyel ıslak mendiller, gibi bir çok önlemde yeni tip tatil sisteminin vazgeçilmezleri oldu. Sosyal mesafe kurallarına uygun sahile ve havuz başına koyulmuş şezlongların yanı sıra uyarıcı levhalarda otellerin tüm odalarında toplu kullanım alanlarında yer alıyor.



Açık büfe israfı son buldu

Otellerin açık büfelerinde en çok israf edilen yemekler yeni tip tatil modeliyle yemek israfının da önüne geçmiş oldu. Yeni tip tatilde alınan önlemlerin en ilginci ise açık büfelerde yaşanıyor. Sosyal mesafe kurallarına göre restorana alınan yerli turistler cam tezgah önünden yiyecekleri yemekleri seçiyor. Yıllardır kendin al açık büfe konsepti pandemi sürecinde aşçılar tarafından camekan arkasından veriliyor. Yemeklerin kokusunu alamadan sadece görerek seçen turistler bu durumu ilginç karşılasa da tedbirleri güvenilir buluyor. Yeni tip açık büfe konseptiyle Rixos Premium Bodrum oteli hem hijyen konusunda hem de açık büfede yapılan israfının önüne geçmiş oldu. Aşçılar tarafından yenile bilecekleri kadar sıcak, soğuk ve tatlı türleri yerli turistlere sunuluyor. Açık büfeleri alışılmışın dışında bulan tatilciler hijyen açısından çok önemli olduğunun farkında olduklarını belirterek “ilginç ama alışmaya çalışıyoruz. Hijyen açışından önemli olduğunun farkındayız” dedi.



Güvenilir ortamda tatil

Otel Genel Müdürü Mehmet Tulunay tüm önlemleri en üst düzeyde tuttuklarını belirterek, “5 Haziran’da tesisimizi açtık. Çok heyecanlıyız herkese güzel bir yaz sezonu diliyoruz. Bu açılışımız normal bir açılış değildi. Pandemi süreci açılışıydı. Çok fazla dikkat etmemiz gereken konu vardı. Sağlık Bakanlığı ve Turizm bakanlığının belirlediği genelgeler vardı. Misafirlerimizin ve çalışanlarımızın adına sorumluyuz. Rixos Premium Bodrum otel olarak önlemlerimizi en üst düzeyde aldık” dedi.

Herkesin çok sıkıntılı bir virüs döneminden geçtiğini de sözlerine ekleyen Tulunay, “hepimiz evimizden çıkamadık. Özellikle hanımlar çok yoruldu bu süreçte. Yemek yaptılar, çocuğa baktılar, temizlik yaptılar erkeklerin kahırlarını çektiler. Kadınlarımız güzel bir tatili hak ediyorlar. Bizim ilk düşüncemiz insanları biraz daha sosyalleştirmek. Güvenilir ortamda tatil imkanı sunmak. Üzerimize düşen sorumluluğu biliyoruz ve farkındayız. Bizde bu tesiste yaşıyoruz ailemizle çocuklarımızla birlikte. Bizlere güvensinler ve tatile gelsinler” şeklinde konuştu.

