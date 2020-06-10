Bodrum’da film gibi olay Hafriyat dolu çuvalları boşaltırken karşılarında zabıtayı görünce geri yüklediler Çuvallar dolusu hafriyatı kamyon kasasından boşaltıp saniyeler içinde geri yüklediler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum’da film gibi olay Hafriyat dolu çuvalları boşaltırken karşılarında zabıtayı görünce geri yüklediler Çuvallar dolusu hafriyatı kamyon kasasından boşaltıp saniyeler içinde geri yüklediler

İHA

Bodrum’da film gibi olay Hafriyat dolu çuvalları boşaltırken karşılarında zabıtayı görünce geri yüklediler Çuvallar dolusu hafriyatı kamyon kasasından boşaltıp saniyeler içinde geri yüklediler

Bodrum’da boş bir araziye minibüsle 30 çuval hafriyat getirip boşaltan 2 kişi zabıta ekiplerini görünce indirdikleri hafriyat çuvallarını saniyeler içinde tekrar minibüs kasasına yüklediler. Komedi filmlerini aratmayan görüntüler ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Olayın ardından bölgeye hafriyat çuvalları atan şahıslara para cezası kesildiği öğrenildi.
Bodrum’un Gümüşlük Mahallesi Koyunbaba mevkisinde minibüsle boş bir araziye gelen 2 inşaat işçisi minibüsün arkasına yükledikleri 30 çuval hafriyatı minibüsten indirmeye başladı. Hızlı bir şekilde çuvallar dolusu inşaat atıklarını araziye bırakan işçilerin o anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi. Çektiği görüntüleri Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras’a göndererek kaçak hafriyatı şikayet eden vatandaş Belediye ekiplerinin gelmesini bekledi. Hafriyatların yol üstünde bulunan bir araziye döküldüğü görüntülere sinirlenen Başkan Aras, belediye ekiplerini seferber etti. Hızlı bir şeklide hafriyatın döküldüğü araziye gelen zabıta ekipleri, işçiler son çuvalı minibüsten indirirken baskın yaptı. Zabıta ekiplerini gören işçiler 30 çuval hafriyatı geri minibüse yüklemeye başladı. Hafriyatları İndirdikleri gibi geri yüklemeleri komedi filmlerini aratmayacak sahneler oluşturdu. İşçiler kabahatlar kanununa göre para cezası yemekten kaçamadı.
İşçilerin çuvalları minibüsten indirir indirmez zabıta ekiplerini görünce tekrar geri yükledikleri anlar ise o an çevrede bulunan bir vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Bilim kurgu filmi değil 5 yıldızlı otel Biri bizi termal kamerayla izliyor Bodrum’da oteller önlemleri en üst seviyeye çıkardı Güvenilir turizm için alınan önlemler turistlerin içini rahatlattı
YEREL HABERLER Bilim kurgu filmi değil 5 yıldızlı otel Biri bizi ...
Fethiye'de çevre kirliliğinin önlenmesi için protokol imzalandı
YEREL HABERLER Fethiye'de çevre kirliliğinin önlenmesi için protokol ...
Yüzlerindeki maskeye rağmen yakalandılar
YEREL HABERLER Yüzlerindeki maskeye rağmen yakalandılar
Tekne turu fiyatları yüzde yüz arttı Otellerde değil, teknelerde 5 yıldızlı tatil başladı Tatilciler kiralık yatlara hücum etti, acenteler taleplere yetişemiyor Korona tatilciyi tekne ve yata yöneltti
YEREL HABERLER Tekne turu fiyatları yüzde yüz arttı Otellerde değil, ...
Muğlaspor'da futbolcular yönetimi kızdırdı
YEREL HABERLER Muğlaspor'da futbolcular yönetimi kızdırdı
Vali Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na, Tavlı ise Muğla'ya atandı
YEREL HABERLER Vali Civelek Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı'na, Tavlı ...
30 yıl sonra meyve verdi, burası Antep değil Muğla
YEREL HABERLER 30 yıl sonra meyve verdi, burası Antep değil Muğla
Marmaris plajlarında sosyal mesafe var, maske yok
YEREL HABERLER Marmaris plajlarında sosyal mesafe var, maske yok
Dünyaca ünlü sahil manzaralı imara aykırı yapılar yıkılıyor Yıkım işlemini ekipler Ortaca Belediyesinin Zabıta Ekipleri ile jandarma gözetiminde yaptılar
YEREL HABERLER Dünyaca ünlü sahil manzaralı imara aykırı yapılar ...
İpek böcekçiliği, kadın üreticilerin ellerinde canlanıyor Menteşe Belediyesi ve Yerel Tohum Derneğince ortaklaşa yürütülen ‘İpek böcekçiliği Yetiştiriciliği’ projesi ile kozadan ipeğe giden emek dolu yolculuk yeniden canlanıyor.
YEREL HABERLER İpek böcekçiliği, kadın üreticilerin ellerinde ...
Marmaris'te özel teknelere ilgi arttı
YEREL HABERLER Marmaris'te özel teknelere ilgi arttı
Muğla valiliğine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı 2017 yılında Muğla’ya atanan Vali Esengül Civelek Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığına atanırken, yerine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı atandı
YEREL HABERLER Muğla valiliğine Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ...
Sınava girecek öğrenciler için hijyen paketi hazırlandı
YEREL HABERLER Sınava girecek öğrenciler için hijyen paketi ...
Marmaris Uluslararası Yelkenli Yat Yarışları Ağustos ayında start verecek
YEREL HABERLER Marmaris Uluslararası Yelkenli Yat Yarışları Ağustos ...
Bodrum Kaymakamı, ilçeye '10 günde 500 bin araç geldi' iddialarını yalanladı
YEREL HABERLER Bodrum Kaymakamı, ilçeye '10 günde 500 bin araç ...
Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında 6'ncı gün
YEREL HABERLER Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında ...
Milas'ta sahiller yeni sezona hazırlanıyor
YEREL HABERLER Milas'ta sahiller yeni sezona hazırlanıyor
Bodrumlulardan Başkan Gürün'ün 'pılı pırtı' açıklamasına tepki
YEREL HABERLER Bodrumlulardan Başkan Gürün'ün 'pılı pırtı' ...
Yağ Hali'nin yüzde 65’i tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Osman Gürün yüzde 65’i tamamlanan Menteşe ilçesinde yapımı devam eden tarihi Yağ Hali’nde incelemelerde bulundu.
YEREL HABERLER Yağ Hali'nin yüzde 65’i tamamlandı Muğla Büyükşehir ...
Yanan evini kurtarmak isterken dumandan zehirlendi
YEREL HABERLER Yanan evini kurtarmak isterken dumandan zehirlendi
Bodrum’da tüyler ürperten manzara Bodrumlular beyaz kuma savaş açtı, belediyeye şikayet yağmaya başladı Mermer tozu ile çakma Maldiv sahili yapanlar yetmedi, bir de denizin dibine duvar ördüler
YEREL HABERLER Bodrum’da tüyler ürperten manzara Bodrumlular beyaz ...
Muğlasporlu futbolcular kendilerine tahsis edilen yurdu terketti
YEREL HABERLER Muğlasporlu futbolcular kendilerine tahsis edilen ...
İztuzu Plajı'nı gören mahallede, kaçak yapıların yıkımına başlandı
YEREL HABERLER İztuzu Plajı'nı gören mahallede, kaçak yapıların ...
3 gündür kayıptı, inşaatta ölü bulundu
YEREL HABERLER 3 gündür kayıptı, inşaatta ölü bulundu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X