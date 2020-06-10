Menteşe Belediyesi ile GEKA arasında imzalar atıldı

Menteşe Belediyesi’nin GEKA’ya ( Güney Ege Kalkınma Ajansı) sunduğu “Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi” projesi imzası, Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş ile GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan arasında atıldı.

İmza töreninde Güney Ege Kalkınma Ajansı’ndan 352 bin 163,00 TL ile yüzde 100 hibe desteği alan projenin devam ettiğini belirten Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, “ Ata tohumlarımızın toprakla buluşması ve gelecek kuşaklara aktarılması adına Kovid19 salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında başlattığımız projemiz, başarılı bir şekilde devam ediyor. Amacımız, belediyemize ait 72 dönümlük arazimize ektiğimiz soğan, Göktepe biberi, pembe domates, sivri patlıcan ve nohut tohumu ürünlerinin en kısa zamanda hasadını yaparak, ihtiyacı olan vatandaşlarımıza ulaştırmak. Yerli üretimin ne kadar önemli olduğunu vatandaşlarımıza göstermek, kendi ekibimizle, kendi arazilerimizde ata tohumlarımızı yetiştirmek. Kovid19 salgını ile mücadele çalışmaları kapsamında hibe desteği aldığımız ve imzasını attığımız proje ile ayrıca pandemi sürecinin oluşturduğu ekonomik olumsuz koşulların hafifletilmesi ve yerel üretimin desteklenmesini hedefliyoruz. Çiftçilerin ve ekonomik yönden dezavantajlı kesimlerin süreçte çift taraflı fayda sağlamaları, tarımsal üretimi yerel tohumlar kullanarak, yerel tarımın ve çiftçinin desteklenmesi hedeflerimiz içinde yer alıyor. Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Özgür Akdoğan’a destekleri için teşekkür ediyorum. Projemizi en iyi şekilde yürütüyoruz. Menteşe Belediyesi olarak önümüzdeki dönemlerde de açılacak yeni destek programlarına başvurmaya devam edeceğiz" dedi.

İmza töreninde konuşan GEKA Genel Sekreteri Özgür Akdoğan, Güney Ege Kalkınma Ajansı olarak başarılı projelere her zaman destek olmaya çalıştıklarını belirterek, “Menteşe Belediyesi “Pandemi Süresince Tarımsal Üretimin Yerel Tohumla Desteklenmesi” projesi ile Kovid19 Pandemi sürecinde Ata tohumlarının önemini vurgulayan önemli bir çalışmaya imza attı. Başkanımızı tebrik ediyor, başarılı çalışmalarının devamını diliyorum" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.