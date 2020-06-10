Bodrum'da suç çetesine operasyon: 3 tutuklama

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM, (Muğla), (DHA)BODRUM'da, 'Silahlı yağma' ve 'Birden fazla kişi ile silahlı tehdit' olayları gerçekleştiren çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 12 şüpheliden 3'ü tutuklandı.<br>Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Grup Amirliği ekipleri, 'Silahlı yağma' ve 'Birden fazla kişi ile silahlı tehdit' olayları gerçekleştiren çeteye yönelik operasyon düzenledi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 12 şüpheli gözaltına aldı. Şüphelilere ait evlerde yapılan aramalarda, 3 ruhsatsız tabanca ve kurusıkı tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.U, R.U. ve Y.Z, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-10 20:37:20<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.