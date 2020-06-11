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Marmaris’te turizm hijyen toplantısı başladı Başkan Oktay: Kimse umutsuzluğa kapılmasın, çözüm üretmek için çalışıyoruz

İHA

Marmaris’te turizm hijyen toplantısı başladı Başkan Oktay: Kimse umutsuzluğa kapılmasın, çözüm üretmek için çalışıyoruz

Marmaris Belediyesi tarafından organize edilen "Kontrollü normalleşme süreci semineri" başladı. Armutalan Kültür Merkezi'nde başlayan seminerin ilk gününde turizmciler ve sektör temsilcileri bir araya geldi. Seminerin açılışında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, kimsenin umutsuzluğa kapılmamasını çözüm üretmek için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi.
Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan ve uluslararası yaptığı çalışmalarla gündeme gelen Marmaris Belediyesi normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte turizmcilerin yanı sıra ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ile bir araya geldi.
Seminerin açılışında konuşan Marmaris Belediye Başkanı Normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay "Pandemi sürecinde maalesef turizm sektörü ağır bir darbe aldı, fakat bizlerin hiçbir şekilde umutsuzluğa kapılma lüksümüz yok netice de çözüm üretmeye sahip bir dinamiğimiz var. Marmaris olarak üzerimize düşen görevleri yerine getirdik bu süreçten sonra daha bilinçli daha kontrollü olmaya devam edeceğiz. Burada olmamızın da anlamı budur" diyerek herkese başarı diledi.
"Önemli projeler gerçekleştirdik"
Marmars Belediyesi olarak pandemi sürecinde önemli projeler üzerinde çalışmalar yaptıklarını kaydeden Başkan Oktay'ın Danışmanı Selma Kılıç normalleşme sürecinde konaklama tesislerinde yapılması planlanan çalışmaları anlattı.
Buna göre konaklama tesislerinde afet planı, düzenli hijyen eğitimleri ve denetimleri, yeni bir salgına karşı hazırlıklar ve güvenli turizm modeli üzerine yapılan hazırlıklardan söz eden Kılıç, Marmaris'in sürece ve sezona hazır olduğunu söyleyerek bu süreçte fedakarca verdikleri hizmetlerden dolayı sağlık çalışanları adına İlçe Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Töreyenler ve Halk Sağlığı Uz. Dr. Işıl Top’a teşekkür etti.
Süreç kapsamında halkı bilinçlendirmek ve yaygınlığın azaltılması için yapılan çalışmalardan söz eden Halk Sağlığı Uz. Dr. Işıl Top sosyal mesafe, hijyen ve maske kullanımının önemine değindi.
Konaklama tesislerindeki gıda hijyeni üzerine konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Nejmettin Kaya ise "Gıda hijyeni çok önemli, hijyen sertifikası olmayan personeli işletmelerinizde çalıştırmayın. Bizim denetimlerimiz zaten düzenli yapılıyordu ama bu süreçte titizliğimiz daha ön planda olacak. Cezalarımız daha yüksek rakamlarda olacak’’ diyerek hijyenin önemine değinip açık büfelerde ise misafirlerin seçtiği yemeği kendisi değil her çeşidin önünde duracak olan şeflerden alacağını söyledi.
"Sezona hazırız"
Güney Ege Turistik Oteller Birliği (GETOB) Başkanı Bülent Bülbüloğlu ise otelciler olarak sezona hazır odluklarını ve üzerlerine düşen görevi yerine getirdiklerini belirterek "Dünyada tatil denilince insanların aklına Marmaris geliyor. Bizim kaynak pazarlarımız İngiltere, Rusya, Avrupa. Pandemi tüm dünyayı sarmış sosyal hayatı engellemiş çok sıkıntılı bir durum. Tüm dünya turizmi etkilendi. Marmaris en güvenli ve en bilinçli turizm merkezleri arasında yer alıyor. Dolayısıyla tercih sebepleri arasında başta gelmemiz gayet doğal" diyerek sezona hazır olduklarını söyledi.
Marmaris Ticaret Odası Başkanı Mutlu Ayhan ise pandemi sürecinin başından bu yana üyelerine yaptıkları destekleri ve oda olarak çalışmalarını aktardı. Hijyen eğitimlerine önem verdiklerini ve üyelerine hijyen sertifikası almaları için öncülük ederek online eğitim gerçekleştirdiklerini kaydeden Mutlu, Marmaris’in büyük sorunlarından biri olan kira fiyatlarının yüksekliği konusunda bir düzenleme çalışması yaptıklarını söyledi.
Yaklaşık 2 saat süren seminere turizm sektöründe çalışanlar ve işletme sahipleri de katıldı. Seminer sosyal mesafe ve maske kuralına uygun bir şekilde gerçekleştirildi. Ayrıca hijyen firmaları da ürünlerinin tanıtımını yapmak için stant kurarak hazırda bulundular.

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