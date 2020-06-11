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Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken yakalandılar Kozmetik, tıp ve yemek gibi birçok sektörde kullanılan deniz patlıcanını yakalayanlara ceza yağdı

İHA

Bodrum'da denizde avlanması yasak olan ve kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanlarını avlayanlara operasyon düzenlendi. Kozmetik ve tıp gibi birçok sektörde kullanılan 10 kilogram deniz patlıcanları yeniden denize bırakıldı.

Kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanını avlarken yakalandılar Kozmetik, tıp ve yemek gibi birçok sektörde kullanılan deniz patlıcanını yakalayanlara ceza yağdı

Bodrum’da denizde avlanması yasak olan ve kilosu altın değerinde olan deniz patlıcanlarını avlayanlara operasyon düzenlendi. Kozmetik ve tıp gibi birçok sektörde kullanılan 10 kilogram deniz patlıcanları yeniden denize bırakıldı.
Bodrum’da avlanması yasak olan 'deniz patlıcanı'nı yakalayan şahıslarla ilgili işlem başlatıldı. Yakalanan toplam 10 kilo ağırlığındaki canlılar tekrar denize salındı. Bodrum'da yapılan bir operasyonla kaçak avlanmış çok sayıda deniz patlıcanı ele geçirildi. Avlanması devlet kontrolünde olan patlıcanın izinsiz çıkarılması yasak ve kilosu 5 ila 25 dolar arasında değişiyor.
Yalıkavak Mahallesi’nde avlanması yasak olan deniz patlıcanının avlandığı ihbarını alan polis ekipleri, belirtilen bölgeye gitti. Ekipler, şüpheli şahısla birlikte 10 kilogram deniz patlıcanı ele geçirdi. Yakalanan deniz patlıcanları, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce teslim alındı. Deniz patlıcanlarının canlı olduğunun anlaşılması üzerine İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce denize salındı. Kaçak avlanan kişi ile ilgili gerekli adli işlemin başlatıldığı öğrenildi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün kaçak avlanmaları önlemek için denetimlerini arttırdığı kaydedildi.

Deniz patlıcanı nedir?
Kozmetik, tıp ve yemek sektöründe kullanılan deniz patlıcanları denizlerin filtresi gibi çalışırlar. Bir deniz patlıcanı yılda 150 ton kumu filtre ederek temizleyebilmektedir. Özellikle sularımız kirlendiğinde denizlerimiz için kurtarıcı olabilecek bir canlı denilebilir. Deniz patlıcanları denizlerimizin geleceği için büyük önem taşımaktadır.
Denizlerin kıyılara yakın sığ yerlerinde rastlanır. Ambulakral tüp ayaklarla yavaş hareket ederler. Tüp ayaklarını duyu organı olarak da kullanırlar. Tüp ayakları olmayan deniz hıyarları diplerde U şeklindeki oyuklarda yaşarlar. Solunumları vücut boşluğunda uzanan bir çift su akciğeri veya solunum ağacı denen organlarla sağlanır. Kendilerini yenileme özelliğine sahiptirler. Yumurtlayarak ürerler, erkek ve dişilerinin şekli birbirine çok benzer. Bazıları hermafrodittir (çift cinsiyetli). En önemli özellikleri ise, vücutlarının her yanındaki yakalama kollajeni adlı yapı sayesinde kendini sıvıya dönüştürme becerileridir. Sıvı haldeyken küçük çatlaklardan geçebilir ve tekrar eski haline dönebilirler. Bazı türler kendilerini futbol topu kadar şişirebilir, bazıları ise su püskürterek çakıl taşı gibi görünebilir.
Genellikle Ege ve Akdeniz'de yaşayan bu canlıların izinsiz avlanması yasak ve 4 yılda bir hasadına izin veriliyor. Yakalanan deniz patlıcanları çeşitli işlemlerden geçirilip dondurulduktan sonra genellikle Güneydoğu Asya ve Avustralya'ya ihraç ediliyor. Ürünün ihraç fiyatının 525 dolar arasında olduğu biliniyor.

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