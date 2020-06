Bodrum'da 'pazardaki fiyatlar pahalı' diyene üreticiden eleştiri

<br>Cavit AKGÜN/BODRUM(Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın turistik ilçesi Bodrum'da, halk pazarına gelenler, fiyatları yüksek bulup eleştirdi. Üreticiler ise fiyatlara tepki gösterenlere, "Gelip çamurun içerisine çalışacaklar. O zaman neden pahalı olduğu görecekler' karşılığını verdi.<br>Bitez Mahallesi'ndeki halk pazarına gelenler, Bodrum Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince ateş ölçümleri yapıldıktan sonra maskeli şekilde alınıyor. Sosyal mesafeye dikkat edilirken, pazardaki çoğu sebze ve meyvelerin poşetlenmemiş olarak açıkta satıldığı da görüldü. Alışveriş için tezgahları gezen vatandaşlar, fiyatları pahalı buldu. Vatandaşlardan Meryem Küçükduman, "Bana göre her şey çok pahalı. Yaz mevsimin gelmesiyle fiyatlar arttı. Her yerden kilosunu 10 liraya aldığımız yeşilliğin, buradaki fiyatı 15 lira. Neden böyle olduğunu anlamıyorum" dedi.<br>Pazarcı esnafı Muammer Şen ise, "Fiyatlara pahalı diyenler önce kendileri gelip çamurun içerisine çalışacaklar. O zaman neden pahalı olduğu görecekler. Marul ve maydanozun demeti 2 lira. Burada pahalı diye bir şey yok. Üretimin bir maliyeti var. Gübresi, ilacı, elemanı derken bunların hepsi bir maliyet tutuyor. Kimse bedavaya çalışmıyor. Burada satılan her şey taptaze olarak insanların ayağına geliyor" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN <br>2020-06-11 14:38:29<br>

