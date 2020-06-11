Deniz patlıcanı avına 5 bin lira ceza

<br>Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (MUĞLA), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, avlanması yasak olmasına rağmen 10 kilogram deniz patlıcanıyla yakalanan kişiye, 5 bin lira para cezası uygulandı.<br>Yalıkavak Mahallesi'nde polis, 1 kişinin yasak olmasına rağmen deniz patlıcanı avladığını gördü. Polis, hemen duruma müdahale etti. 10 kilogram deniz patlıcanı ile yakalanan adı açıklanmayan kişiye, 5 bin lira para cezası kesildi. El konulan deniz patlıcanları ise İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne teslim edildi. Canlı oldukları anlaşılan deniz patlıcanları, denize döküldü. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-11 17:51:41<br>
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