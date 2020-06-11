Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün (2)

<br>VİLLADAKİ YIKIM İŞLEMİ TAMAMLANDI<br>Muğla'nın Bodrum ilçesinde firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak bölümlerinin yıkımı sona erdi. Pergola, sundurma, çardak ve havuzun ardından bahçe duvarıyla birlikte yıkım işlemi bugün tamamlandı.Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN<br>2020-06-11 18:43:08<br>
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