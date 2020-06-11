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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün (2)

DHA

Can Dündar'ın villasındaki kaçak bölümlerin yıkımında son gün (2)

<br>VİLLADAKİ YIKIM İŞLEMİ TAMAMLANDI<br>Muğla'nın Bodrum ilçesinde firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak bölümlerinin yıkımı sona erdi. Pergola, sundurma, çardak ve havuzun ardından bahçe duvarıyla birlikte yıkım işlemi bugün tamamlandı.Cavit AKGÜN / BODRUM (Muğla), (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN<br>2020-06-11 18:43:08<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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