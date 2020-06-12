Aç kalan domuzlar şehre indi

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

Altın fiyatları ne kadar oldu?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>Selçuk AKBAŞ /BODRUM(Muğla),(DHA) - MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, aç kalan domuz sürüsü şehir merkezine indi. Bir sitenin önüne gelen domuzlar, yeşillik alanı talan etti.<br>Bodrum'da, dağlık alanda aç kalan domuzlar şehir merkezine indi. Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir sitenin önüne gelen domuzlar, sitenin önündeki yeşillik alana girdi. Domuzlar yiyecek aradıkları sırada, yeşillik alanı talan ederken, bir vatandaş ise olayı cep telefonu ile kaydetti. Görüntüyü çeken vatandaş, "Burası şehrin merkezi, artık bunlar iyice yüzsüzleşti şehre inmeye başladı" notuyla sosyal medyada paylaştı.<br>Öte yandan, domuzlar vatandaşlar tarafından kovuldu.<br>DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-12 06:18:44<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.