Latin Amerikalı ünlü model ve oyuncu Lornalitz Baez, Türk prodüktör Priv Eroğlu ile anlaştı

Türkiye’de ve ABD’de yaptığı başarılı işlerle gündeme gelen fotoğraf sanatçısı ve yapımcı Priv Eroğlu, Latin Amerikalı model ve oyuncu Lornalitz Baez’in çekimlerini yapacak. Türkiye’yi çok merak ettiğini ve çekimler için sabırsızlandığını ifade eden ünlü model ve oyuncu Baez’in önümüzdeki aylarda çekimler için Türkiye’ye gelmesi bekleniyor.

Yapımcı ve profesyonel fotoğrafçı Priv Eroğlu yaptığı açıklamada dünyaca ünlü bir isimle çalışmaktan dolayı mutlu olduklarını, çekimler için önümüzdeki aylarda Lornalitz Baez’in Türkiye’ye geleceğini duyurdu. Eroğlu, çekim alanları olarak dört önemli şehrin seçildiğini, bunların İstanbul, Antalya, Muğla ve Nevşehir olduğunu açıkladı. Özellikle Kapadokya’daki balonlarla yapılacak çekimler ile Ölüdeniz’deki muhteşem günbatımı çekimi için hazırlıklarını şimdiden planladıklarını ifade eden Eroğlu, bu konudaki heyecanını medya ile paylaştı.

Amerika Birleşik Devletleri'nın Kaliforniya eyaletinin en kalabalık şehri Los Angeles'ta yaşayan ünlü model ve oyuncu Lornalitz Baez anlaşmanın ardından Priv Eroğlu’nun sosyal medya hesabındaki paylaşımına, "Anlaşma için sabırsızlanıyorum. Harika fotoğraflar olacak" yorumunu yaptı. Eroğlu da bu yoruma, “Birlikte harika çekimler yapacağız, çok yakında” ifadeleri ile yanıt verdi.

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