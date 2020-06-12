Polise saldıranlar adli kontrol şartıyla serbest

<br>Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'da, ceza kesmek isteyen polis ekibine saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 4 kişi, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.<br>Pazartesi günü Muğla-Fethiye karayoluna kurulan kontrol noktasında denetim yapan polis ekipleri, 48 EY 375 plakalı otomobilin sürücüsüne 'dur' ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti. Polisin peşine düştüğü şüpheli, otomobiliyle bariyerlere çarpınca yakalandı. Kaçan sürücünün Mahmut Ş. olduğu ve ehliyetsiz araç kullandığı belirlendi. Polisler Mahmut Ş.'ye ceza yazmak isteyince iddiaya göre sürücü yakınlarını olay yerine çağırdı. Bir süre sonra gelen yaklaşık 15 kişilik grup, trafik polislerine saldırdı. Bir polis memuru darbedilince, meslektaşları havaya uyarı ateşi açarak kalabalığı dağıtmaya çalıştı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri, kaçan şüphelilerden 4'ünü yakalayıp gözaltına alırken, diğer saldırganların kimliklerinin tespiti için olay yeri görüntülerinin izlendiği öğrenildi.<br>POLİS MEMURU ŞİKAYETÇİ<br>Hafif yaralanan 1 polis memuru, Köyceğiz Devlet Hastanesi´ne giderek darp raporu aldı, saldırganlardan şikayetçi oldu.<br>Şüpheliler Mahmut Ş., Umutcan Ş., Selayi Ş. ve Hasan Ş., jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi sulh ceza hekimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN <br>2020-06-12 13:15:22<br>

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