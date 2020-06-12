Bodrum'da, makilik alanda yangın

<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM, (DHA)- BODRUM'da, makilik alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 1 saatlik çalışmayla söndürüldü. Yangın, paniğe yol açtı.<br>Gümbet Mahallesi'ndeki makilik alanda, henüz bilinmeyen nedenle akşam saatlerinde yangın çıktı. Otların kuru olması nedeniyle kısa sürede büyüyen yangını gören çevredekiler, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından alevleri söndürdü. Yangın, çevrede paniğe yol açtı.<br>Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-12 18:47:16<br>
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