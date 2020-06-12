Polise saldıranlar adli kontrol şartıyla serbest (2)

O kentte vaka sayıları 10 günde tavan yaptı!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

<br>İTİRAZ ÜZERİNE 2 KİŞİ TUTUKLANDI<br>Muğla'da, ceza kesmek isteyen polis ekibine saldırdıkları gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 4 kişinin serbest bırakılmasına savcılık itiraz etti. Bunun üzerine şüphelilerden Mahmut Ş. ile Umutcan Ş., yeniden gözaltına alınıp, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN<br>2020-06-12 19:18:26<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.