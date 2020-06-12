100 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü 

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<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM, (Muğla), (DHA)BODRUM'da, kontrolden çıkarak 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü 2 çocuk babası Mehmet Ali Haliloğlu (40) hayatını kaybetti. <br>Kaza, saat 19.30 sıralarında, kırsal Mazı Mahallesi'nde meydana geldi. Aşağı Mazı Mahallesi yönüne giden Mehmet Ali Haliloglu yönetimindeki 48 V 9337 plakalı otomobil, virajda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 100 metrelik uçurumdan yuvarlandı. Çevredekiler, durumu sağlık, itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Haliloğlu'nun yaşamını yitirdiği belirlendi.<br>Muğla Büyükşehir Belediyesi Liman İşletmelerinde çalışan evli ve 2 çocuk babası Haliloğlu'nun cansız bedeni, otomobilinden çıkarılıp, yola taşındı. Savcının incelemesinin ardından ceset, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-12 22:08:48<br>

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