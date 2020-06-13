Marmaris'te domuzların sahile indiği anlar kamerada

<br>Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA´nın Marmaris ilçesinde, yaban domuzları, kalabalık sürü halinde sahile indi. O anlar turist ve esnaf tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.<br>Ege bölgesinde sık sık tatil yörelerine inen yaban domuzları plajlara da inmeye başladı. Marmaris Uzunyalı Sahili´ne inen çok sayıda yavru domuzun bulunduğu kalabalık sürü, heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu. Sahilde şezlonglar arasında gezinen domuzları gören yerli ve yabancı turistler o anları cep telefonu kameraları ile kaydetti. Kendilerini görüntüleyen turistlerden sıkılan domuzlardan biri turistlerin üzerine yürüdü. Uzun süre restoran ve plajdaki şezlongların arasında yiyecek arayan sürü daha sonra ormana geri döndü.<br>Marmaris´te ormanlık alana yakın yerleşim yerlerine beslenme amaçlı inen yaban domuzlarının, vatandaşlar tarafından yiyecek verilmesi nedeniyle evcilleşmeye başladıkları belirtildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Cavit AKGÜN<br>2020-06-13 01:27:50<br>
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