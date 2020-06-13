Seydikemer’de 2 katlı ahşap evde yangın çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seydikemer’de 2 katlı ahşap evde yangın çıktı

İHA

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ahşap ev tamamen yandı. Çıkan yangın sonrası bir anda alev topuna dönen ev kullanılamaz hale geldi.

Seydikemer’de 2 katlı ahşap evde yangın çıktı

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde, çıkan yangında 2 katlı ahşap ev tamamen yandı. Çıkan yangın sonrası bir anda alev topuna dönen ev kullanılamaz hale geldi.
Doğanlar Mahallesi Kızılcapınar mevkisinde Mehmet Köse'ye ait iki katlı ahşap evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevleri görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Seydikemer Grup Amirliğine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Yaklaşık iki saatlik çalışma sonucu söndürülen yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Oltaya köpekbalığı takıldı
YEREL HABERLER Oltaya köpekbalığı takıldı
Muğla Büyükşehir’in çiftçilere desteği sürüyor Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin tarım ve hayvancılığı desteklemek için ‘Ot yem tarladan, et-süt Muğla’dan’ sloganı ile başlattığı yem bitkisi tohumu desteğinde çiftçiler hasat dönemine girdi.
YEREL HABERLER Muğla Büyükşehir’in çiftçilere desteği sürüyor Muğla ...
'Plaj'ı kurtarmak için seferber oldular
YEREL HABERLER 'Plaj'ı kurtarmak için seferber oldular
Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı halde bulundu
YEREL HABERLER Nesli tükenmekte olan deniz canlısı sahilde yaralı ...
Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
YEREL HABERLER Bodrum'da uyuşturucu operasyonu
Marmaris'te domuzların sahile indiği anlar kamerada
YEREL HABERLER Marmaris'te domuzların sahile indiği anlar kamerada
100 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü öldü 
YEREL HABERLER 100 metrelik uçurumdan yuvarlanan otomobilin sürücüsü ...
Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu Bir anda alev aldı son anda söndürüldü
YEREL HABERLER Bodrum'da otluk alanda çıkan yangın korkuttu Bir anda ...
Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Otomobil uçuruma yuvarlandı: 1 ölü
Polise saldıranlar adli kontrol şartıyla serbest (2)
YEREL HABERLER Polise saldıranlar adli kontrol şartıyla serbest (2)
Fethiye’de kaçak içki operasyonu
YEREL HABERLER Fethiye’de kaçak içki operasyonu
Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirleri tutuklandı
Saman balyaları kül oldu
YEREL HABERLER Saman balyaları kül oldu
Bodrum'da, makilik alanda yangın
YEREL HABERLER Bodrum'da, makilik alanda yangın
Can Dündar hakkında, villasının kaçak bölümlerinden yakalama kararı
YEREL HABERLER Can Dündar hakkında, villasının kaçak bölümlerinden ...
Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, soruşturma başlatıldı (2)
YEREL HABERLER Hastanın sorusuna kızan doktor hakaret yağdırdı, ...
Gülben Ergen, oğullarıyla hayvan barınağını ziyaret etti
YEREL HABERLER Gülben Ergen, oğullarıyla hayvan barınağını ziyaret ...
Bodrum’da sahiller boş kalınca, şezlong ücretleri kalktı Bodrum yaz sezonunda ilk kez bu kadar sessiz kaldı
YEREL HABERLER Bodrum’da sahiller boş kalınca, şezlong ücretleri ...
Yolunu kaybettiği belirtilen yavru domuz, bulunamadı
YEREL HABERLER Yolunu kaybettiği belirtilen yavru domuz, bulunamadı
Firari şüpheli her yerde aranıyor Aydın Söke T Tipi Cezaevinden 21 Mayıs’ta tahliye olan ve dün gece bir gasp olayına adı karışan Aydın E. isimli şüpheli polis ve jandarma tarafından her yerde aranıyor
YEREL HABERLER Firari şüpheli her yerde aranıyor Aydın Söke T Tipi ...
Marmaris’te 200 otelciye eğitim verildi
YEREL HABERLER Marmaris’te 200 otelciye eğitim verildi
Cezaevinden firar etti, 2 aracı çalıp, 3 kişiye çarptı
YEREL HABERLER Cezaevinden firar etti, 2 aracı çalıp, 3 kişiye ...
Marmaris polisinin hızı, uyuşturucu tacirlerini bile şaşırttı Turizm sezonu öncesi, kurbanlarını bekleyen uyuşturucu tacirleri Narkotik ekiplerine takıldı
YEREL HABERLER Marmaris polisinin hızı, uyuşturucu tacirlerini bile ...
Trafik ekiplerine başarı belgesi
YEREL HABERLER Trafik ekiplerine başarı belgesi

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X