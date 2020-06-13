Marmarisliler domuz korkusu yaşıyor

<br>Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Marmaris ilçesine inen yaban domuzlarından tedirgin olan vatandaşlar, önlem alınmasını istedi.<br>Marmaris'in ormanlık alanlara yakın mahalle ve sahil yollarına sık sık yaban domuzu inmeye başladı. Bazı vatandaşlar domuzları beslerken, bazı vatandaşlar sürüler halindeki domuzlardan tedirgin oluyor. Çocuklarının sokakta oynadığını söyleyen vatandaşlar, üzücü bir olay yaşanmaması için önlem alınmasını istiyor.<br>Muğla Gazeteciler Cemiyeti Marmaris Temsilcisi Arzu Sarıtaş (45), "Benim evimin olduğu alanlara sık aralıklarla yaban domuzu geliyor. Yaban domuzlarının şehre inmemesi için Milli Parklar ve belediye yetkilileri ile proje üretmek için görüşmelerimiz oldu. Alanında uzman araştırmacılarla görüşerek, çözüm için ne yapılması gerektiğini sorduk. Bizlere, yaban domuzlarının kesinlikle beslenmemesini, ormanlık alanda aç kalmayacaklarını söylediler. Çocuklarımız sokaklarda oynuyor, can güvenliği yok. Domuz besleyenleri anlayamıyorum. Domuzlar aç kalmaz, orman yeter. Kesinlikle beslemesinler" dedi.<br>Berber Ali Karaduman (42) da, "Evimizin olduğu yerlere sık aralıklarla aç kalan yaban domuzları iniyor. Domuzlara aç kalmamaları için yiyecek veriyoruz. Fakat ister istemez tedirgin oluyoruz. Domuzların şehir merkezine inmemeleri için yetkililerden bir çözüm bekliyoruz" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Marmaris Ali GÜNDOĞAN<br>2020-06-13 12:15:37<br>

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