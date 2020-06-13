Özel öğrencilerin mezuniyet sevinci

Muğla’nın Milas ilçesinde Özel Eğitim Uygulama Okulu’nda okuyan ve mezun olan özel öğrenciler, “Köy Köy Mezuniyet” projesi kapsamında tek tek evlerinde ziyaret edilerek düzenlenen törenle mezuniyet sevinci yaşadılar. Korona virüs döneminde mezuniyet sevincini okullarında ve bir arada yaşayamayan özel öğrenciler için evlerinde tek tek ziyaret edilerek diploma ve kep töreni yapıldı.

Özel Eğitim Öğretmeni Serengül Erman ve Seramik Öğretmeni Nilüfer Kunt Şen tarafından hazırlanan “Köy Köy Mezuniyet” etkinliği kapsamında yapılan ziyaretlere, İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Şube Müdürü Akın Coşkun, Rehberlik Araştırma Merkezi Müdürü Halime Karaca, Okul Kurucusu Hayırsever İşadamı Remzi Ozan ve diğer idareci ve öğretmenler katıldı.

Mezuniyet hediyesi verilen öğrenciler ve ailelerinin mutlulukları gözlerinden okunurken, günün sonunda ise bu mutlu kareler fotoğraf çekimi ile ölümsüzleştirildi.

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