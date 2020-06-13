Maske denetiminde hırsızlık zanlısı yakalandı

<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM(Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde maske denetimi yapan bekçiler, hırsızlık zanlısını yakalayarak polise teslim etti. <br>Barlar Sokağında maske denetimi yapan bekçiler, maske takmadığı gerekçesiyle durdukları 26 yaşındaki Barış L.'nin kimlik kontrolünü yaptı. Yapılan sorgulamada Barış L.'nin, hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi. Gözaltına alınan Barış L., polis merkezine teslim edildi. Bodrum'da maske uygulaması yapan ekipler, 12 kişi hakkında maske takmadığı gerekçesiyle işlem yaptı.<br> <br>DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-13 17:08:48<br>
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