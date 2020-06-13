Bodrum'da inşaat işçilerine uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

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<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, polis ekiplerince inşaat işçilerinin kaldığı adrese düzenlenen operasyonda, 1 kilo 630 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 kişiden O.D., tutuklandı. <br>İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Yalıkavak Mahallesi'nde inşaat işçilerinin kaldığı konteynerde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, yaptıkları aramada 1 kilo 630 gram esrar ele geçirdi. Olayla ilgili, inşaat işçileri M.Ç. ile O.D. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden O.D tutuklandı, M.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-13 19:33:51<br>

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