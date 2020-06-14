Bodrum'da zeytinlik alanda yangın

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<br>Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (MUĞLA), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 4,5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Alevler arasında kalan iki kaplumbağadan biri telef olurken, diğeri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.<br>Bodrum'un Dirmil Mahallesi´nde tarım arazisinde saat 10.00 sıralarında temizlik amacıyla yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle büyüyerek zeytinliğe sıçradı. Alevleri fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri 2 saatte kontrol altına aldı. Yangında çoğu fidanlardan oluşan yaklaşık 4,5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.<br>Öte yandan alevler arasında kalan iki kaplumbağadan biri telef olurken, diğeri itfaiye görevlilerince kurtarıldı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ <br>2020-06-14 17:55:31<br>

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