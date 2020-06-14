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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da zeytinlik alanda yangın

DHA

Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (MUĞLA), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 4,5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Alevler arasında kalan iki kaplumbağadan biri telef olurken, diğeri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Bodrum'un Dirmil Mahallesi´nde tarım arazisinde saat 10.00 sıralarında temizlik amacıyla yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle büyüyerek zeytinliğe sıçradı. Alevleri fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri 2 saatte kontrol altına aldı. Yangında çoğu fidanlardan oluşan yaklaşık 4,5 dönüm zeytinlik alan zarar...

Bodrum'da zeytinlik alanda yangın

<br>Selçuk AKBAŞ / BODRUM, (MUĞLA), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde çıkan yangında 4,5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü. Alevler arasında kalan iki kaplumbağadan biri telef olurken, diğeri itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.<br>Bodrum'un Dirmil Mahallesi´nde tarım arazisinde saat 10.00 sıralarında temizlik amacıyla yakılan ateş, rüzgarın etkisiyle büyüyerek zeytinliğe sıçradı. Alevleri fark edenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri 2 saatte kontrol altına aldı. Yangında çoğu fidanlardan oluşan yaklaşık 4,5 dönüm zeytinlik alan zarar gördü.<br>Öte yandan alevler arasında kalan iki kaplumbağadan biri telef olurken, diğeri itfaiye görevlilerince kurtarıldı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ <br>2020-06-14 17:55:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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