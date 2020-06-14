Yaralı martıya tedavi

<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM (MUĞLA), (DHA)MUĞLA´nın Bodrum ilçesinde olta iğnesine takılarak yaralanan martı, hayvanseverler tarafından veterinere götürülerek tedavi edildi.<br>Türkbükü Mahallesi´ndeki hayvanseverler, martının gagasıyla ayağına olta iğnesi takıldığını ve misinaya dolandığını gördü. Martının yardımına koşan hayvanseverler, durumunun ciddi olduğunu görünce veterinere götürdü. Bodrum Hayvan Hakları Derneği üyesi veteriner Hekim Fulya Kaya tarafından röntgeni çekilen martının vücudundan, bir saatlik uğraşın sonunda olta uçları çıkarıldı. Sağlığına kavuşan martı, tekrar doğaya bırakıldı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-14 18:54:34<br>
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