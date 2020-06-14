Firari Can Dündar´ın villasındaki son durum fotoğraflandı 

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Firari Can Dündar´ın villasındaki son durum fotoğraflandı 

DHA

Firari Can Dündar´ın villasındaki son durum fotoğraflandı 

<br>Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, firari gazeteci Can Dündar'ın villasının yıkımı tamamlanan kaçak bölümlerinin ormanlık alana verdiği tahribat fotoğraf karelerine yansıdı. Ormanı işgal eden villanın duvarları kaldırılırken, havuzun molozlarla doldurulduğu görüldü. <br>Kumbahçe Mahallesi'ndeki CanDilek Dündar çiftinin villasındaki yıkım işlemi geçen Perşembe günü tamamlandı. Bodrum Orman İşletme Müdürlüğü'nce 1184 ada ve 4'üncü paftada bulunan, 5 milyon lira değerindeki 376 metrekarelik deniz manzaralı villanın bahçe duvarının, ormanlık alanı işgal ettiği, 27 metrekarelik orman arazisinin bahçeye katıldığı tespit edildi. Orman mühendislerinin gerçekleştirdiği harita ölçümleri sonucu belirlenen işgal, suç zabıt tutanağı altına alındı. Villanın 188 metrekarelik kısmının ise hazine arazisi içinde yer alması nedeniyle Bodrum Milli Emlak Müdürlüğü'ne ihbarname gönderildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nce yapılan inceleme sonrası hazırlanan tutanaktaki tespitlerde şöyle denildi: <br>"Ruhsata aykırı olarak 27 metrekare orman alanı işgal edilmiş. Orman arazisi duvarla çevrilip, villaya katılmış. Villaya kaçak eklenti olarak yine orman alanı içine havuz yapılmış. Villanın 188 metrekarelik kısmı ise maliye hazinesi arazisi içerisinde kalmaktadır."<br>Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatılırken, villanın bazı bölümlerinin kaçak olduğunun ortaya çıkması üzerine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı harekete geçti. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce yapılan incelemeler sonucu CanDilek Dündar çiftine, işgal ettikleri 188 metrekarelik hazine arazisini 15 günde tahliye etmeleri için 28 Mayıs'ta ihbarname gönderildi. İstanbul'daki adrese gönderilen ihbarnamede, 11 Haziran'a kadar arazinin tahliye edilmemesi halinde işgal edilen alana yapılan havuz, bahçe duvarı, sundurma ve çardağın yıkılacağı bildirildi. Yıkım sırasında eşyaların zarar görmemesi için de villanın tahliyesi istendi.<br>Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi. Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı; alanın, imar planına göre ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu ortaya çıktı. Dündar'ın, araziyi 2009 yılından beri işgal ettiği bildirildi.<br>Can Dündar, tebligatın ardından villasına yıkım için 4 Haziran'da 2 işçi gönderdi. Yıkıma, pergolaların ahşap kısımlarının kesilmesiyle başlandı. Pergola, sundurma, çardak ve havuzun ardından bahçe duvarıyla birlikte yıkım işlemi geçen Perşembe günü tamamlandı. Villadaki kaçak havuza ait betonun kırılıp içinin doldurulduğu görüldü. İçi molozla doldurulan havuzun toprak ile kapatıldığı fotoğraf karelerine yansıdı. <br>Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine Bodrum Sulh Ceza Hakimliği, adresi tespit edilemeyen firari Can Dündar hakkında yakalama emri çıkarttı. Yakalama emrinde; Dündar'a isnat edilen fiilin 6831 sayılı 'Orman Kanunu' kapsamındaki 'ormandan tarla açma' suçu olduğu, suç tarihinin de 11 Mayıs 2020 olduğu bilgisi yer aldı.<br> DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN <br>2020-06-14 22:36:45<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yaralı martıya tedavi
YEREL HABERLER Yaralı martıya tedavi
Bodrum'da zeytinlik alanda yangın
YEREL HABERLER Bodrum'da zeytinlik alanda yangın
Bodrum’da yat sektörüne 20 Milyon Euro yatırım Yüzen saraylar için kaynak töreni düzenlendi
YEREL HABERLER Bodrum’da yat sektörüne 20 Milyon Euro yatırım Yüzen ...
Firari gaspçı tutuklandı İki günde 3 araba, 2 vatandaşın parasını gasp eden ve gasp ettiği araçla yaptığı kazada üç kişiyi yaralayan Aydın Ergül, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı
YEREL HABERLER Firari gaspçı tutuklandı İki günde 3 araba, 2 ...
Alevlerin arasında kalan kirpiyi itfaiye eri kurtardı
YEREL HABERLER Alevlerin arasında kalan kirpiyi itfaiye eri kurtardı
Fethiye’de iki katlı ahşap evde yangın çıktı
YEREL HABERLER Fethiye’de iki katlı ahşap evde yangın çıktı
Datça’da makilik alanda yangın
YEREL HABERLER Datça’da makilik alanda yangın
Koronavirüs sürecinde mutfakta bakıra talep arttı
YEREL HABERLER Koronavirüs sürecinde mutfakta bakıra talep arttı
Muğla'da, hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Muğla'da, hafif ticari araç traktöre çarptı: 2 yaralı
Firari gaspçı kıskıvrak yakalandı 2 günde 3 araba gasp edip 3 kişiyi yaralayan şahıs polisin operasyonu yakalandı
YEREL HABERLER Firari gaspçı kıskıvrak yakalandı 2 günde 3 araba ...
Cezaevi firarisi iki günde 4 kişiyi yaraladı,1 taksi gasbetti, 2 otomobil çaldı
YEREL HABERLER Cezaevi firarisi iki günde 4 kişiyi yaraladı,1 taksi ...
İnşaat şantiyesinden 1 kilo 630 gram uyuşturucu çıktı Gözaltına alınan 2 kişiden 1’i tutuklandı
YEREL HABERLER İnşaat şantiyesinden 1 kilo 630 gram uyuşturucu ...
Bodrum'da inşaat işçilerine uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
YEREL HABERLER Bodrum'da inşaat işçilerine uyuşturucu operasyonu: 1 ...
Yaralı caretta caretta kıyıya vurdu Milas Güllük Limanı'nda kıyıya vuran bir yaralı caretta caretta deniz kaplumbağası AKUT Bodrum ekibi tarafından kurtarılarak DEKAMER yetkililerine teslim edildi.
YEREL HABERLER Yaralı caretta caretta kıyıya vurdu Milas Güllük ...
Can Dündar’ın kaçak havuzu da yıkıldı Kaçak villanın yıkımı 10 gün daha sürecek
YEREL HABERLER Can Dündar’ın kaçak havuzu da yıkıldı Kaçak villanın ...
Maske denetiminde hırsızlık zanlısı yakalandı
YEREL HABERLER Maske denetiminde hırsızlık zanlısı yakalandı
Bodrum'daki yavru domuz yine bulunamadı
YEREL HABERLER Bodrum'daki yavru domuz yine bulunamadı
Sakar rampasında kaza: 6 yaralı Muğla-Antalya karayolu Sakartepe rampasında meydana gelen kazada aynı araç içinde bulunan ikisi çocuk 6 kişi hafif yaralandı.
YEREL HABERLER Sakar rampasında kaza: 6 yaralı Muğla-Antalya ...
Muğla’da anız yangını
YEREL HABERLER Muğla’da anız yangını
Menteşe Belediyesi temizlik işçilerinden örnek davranış
YEREL HABERLER Menteşe Belediyesi temizlik işçilerinden örnek ...
Bodrum ve Dalaman’da uyuşturucu operasyonu Bodrum ve Dalaman ilçelerinde Polis Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda uyuşturucu madde ile birlikte 2 kişi gözaltına alındı.
YEREL HABERLER Bodrum ve Dalaman’da uyuşturucu operasyonu Bodrum ve ...
GEKA’dan Seydikemer, Fethiye ve Menteşe’ye destek
YEREL HABERLER GEKA’dan Seydikemer, Fethiye ve Menteşe’ye destek
Güllük, yaz sezonuna hazır
YEREL HABERLER Güllük, yaz sezonuna hazır
Özel öğrencilerin mezuniyet sevinci
YEREL HABERLER Özel öğrencilerin mezuniyet sevinci

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X