Polislere linç girişimine 2 tutuklama Köyceğiz'de polis kontrol noktasından kaçtıktan sonra kendisini takip eden polislere linç girişiminde bulunan dört kişiden ikisi tutuklandı

Muğla'da 8 Haziran günü Gökova Bölge Trafik İstasyon Amirliğinde görevli polis memurlarının kontrol noktasında 'dur' ihtarını uymayarak kaçan ve ardından kendilerini takip eden polislere linç girişiminde bulunan 4 kişiden 2’si tutuklandı.

Polis memurları Mahmut Ç., Berkay T. ve Engin D. Döğüşbelen mevkiinde trafik denetimi esnasında Mahmut Ş. yönetimindeki 40 EY 735 plakalı aracı durdurmak istemiş, sürücü olay yerinden kaçmıştı. Trafik ekipleri ile sürücü arasında yaşanan kovalamacanın ardından yakınlarını da olay yerine çağıran sürücü Mahmut Ş., Can Ş., Selayi Ş. ve Hasan Ş. polis memurlarına linç girişiminde bulunmuşlardı.

Olaydan sonra gözaltına alınan dört şüpheliden Selayi Ş. ve Hasan Ş., savcılıkça serbest bırakıldı. Sürücü Mahmut Ş. ve Can Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Köyceğiz Cumhuriyet Savcılığının itirazı sonrası Mahmut Ş. ve Can Ş. bir üst mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

