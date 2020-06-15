Bodrum'da yaralı bulunan tilkiye tedavi

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<br>BODRUM (Muğla), (DHA) MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, yol kenarında yaralı bulunan tilki, tedavi uygulandıktan sonra Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.<br>BodrumMilas yolu Güvercinlik Mahallesi bölgesinde, yol kenarında yaralı bulunan tilki, Bodrum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı Torba Geçici Hayvan Barınağı'na getirildi. Yoldan geçen aracın çarptığı değerlendirilen ve çeşitli yaraların yanı sıra denge kaybı olan tilkiye, 3 gün tedavi uygulandı. Tilki, tedavinin ardından Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum <br>2020-06-15 17:23:38<br>

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