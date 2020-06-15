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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Alacakları için adam kaçıran 3 kişi tutuklandı

İHA

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde alacakverecek meselesi yüzünden bir kişiyi kaçırmaktan gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.

Alacakları için adam kaçıran 3 kişi tutuklandı

Denizli'nin Beyağaç ilçesinde alacakverecek meselesi yüzünden bir kişiyi kaçırmaktan gözaltına alınan 3 şahıs tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, Beyağaç ilçesinde Mehmet D., Tahir D. ve Mehmet D., alacaklı oldukları A.G. ile tartıştılar. Tartışmanın ardından 3 şahıs, darp ettikleri A.G.'yi zorla araca bindirerek kaçırdı. Olayı gören vatandaşlar durumu güvenlik güçlerine bildirdi.
Beyağaç İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin Denizli'den Muğla'ya giriş yapabileceğini değerlendirerek durumu Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. MuğlaDenizli sınırında konuşlu Menteşe İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Gazeller Karakol Komutanlığı ekipleri, plakası belirlenen aracı durdurarak 3 kişiyi kıskıvrak yakaladı. Karakol ekipleri tarafından gözaltına alınan 3 şahıs, işlemlerinin ardından bugün Muğla Adliyesi'ne sevk edildi. Şüpheliler Mehmet D., Tahir D. ve Mehmet D., savcılık tarafından tutuklanma talebi ile sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaçırılan A.G. isimli vatandaşın sağlık durumunun ise iyi olduğu ve jandarma ekipleri tarafından yetkililere teslim edildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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