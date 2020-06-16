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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Aras, konsolosları misafir etti

İHA

Başkan Aras, konsolosları misafir etti

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV)’nın konuğu olarak Bodrum’a gelen konsolosları misafir etti.
Bodrum Tanıtma Vakfı (BOTAV)’nın girişimleriyle Bodrum’a gelen Hırvatistan, Romanya, Slovakya, Arnavutluk ve Sırbistan İstanbul Başkonsolosları, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın konuğu oldu. Bodrum’u bir marka turizm kenti olarak dünyaya daha iyi tanıtmak ve kentin uluslararası bilinirliğini artıran etkinliklere ev sahipliği yapmak amacıyla başlatılan çalışmalar kapsamında Bodrum’a gelen konsoloslar, BOTAV Genel Koordinatörü Serkan Ceylan’ın da katılımıyla bir tekne turuna çıkarak Bodrum’un muhteşem koylarını dolaştı. Misafir konsoloslar, daha sonra Bodrum Çarşısı’nda kısa bir gezinti yaptı. Konsolosların günübirlik Bodrum ziyareti, Belediye Başkanı Ahmet Aras’ın ev sahipliğinde Gümüşlük’te verilen akşam yemeği ile sona erdi.
Bodrum turizmini, kentin sahip olduğu tarihi ve kültürel değerleri de kapsayan yeni bir anlayışla kalkındırmak için harekete geçtiklerini anlatan Başkan Aras, “Kentimizi, doğası, arkeolojik zenginlikleri, gastronomisi, tarımı ve kültürüyle bir bütün olarak dünyaya tanıtmak için harekete geçtiğimiz ve bunun geri bildirimlerini hemen almaya başladığımız bir dönemde, küresel salgın ile mücadeleye başladık. Bu talihsiz sürecin sona ermesiyle birlikte markalaşma ve tanıtım projelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bodrum’u turizme dair sunduğu tüm olanaklarıyla anlatmak ve birlikte ortak projeler ve etkinlikler düzenlemek için var olan ilişkilerimizi daha da geliştireceğiz” dedi.
Başkan Aras, BOTAV’ın davetlisi olarak Bodrum’a gelen diplomatları ağırlamaktan büyük mutluluk duyduklarını belirterek, günün anısına kendilerine Bodrum’u ve sahip olduğu deniz kültürünü simgeleyen sembolik birer hediye takdim etti. Konsoloslar da konukseverliği nedeniyle Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras ve BOTAV Genel Sekreteri Serkan Ceylan’a teşekkürlerini sundu.

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