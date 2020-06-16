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Antik kentin satış reyonları hazır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yatağan Stratonikeia Antik Kenti’ni ziyaretinde kent içerisindeki esnafların yöresel ürün satışları için talimatını verdiği ahşap dükkanlar tamamlandı

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 19 Ağustos 2019'da ziyaret ettiği ve ziyaretin ardından çalışmaların aralıksız sürdüğü Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi'ndeki Stratonikeia Antik Kenti'nde, Cumhurbaşkanının talimatını verdiği projeler bir bir hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kenti gezerken kentin girişindeki yöresel ürünler satışı yapan yöre halkı ile yaptığı sohbet üzerine talimatını verdiği 12 ahşap dükkan, Yatağan Belediyesi'nin gerçekleştirdiği ihalenin ardından tamamlandı.

Antik kentin satış reyonları hazır Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yatağan Stratonikeia Antik Kenti’ni ziyaretinde kent içerisindeki esnafların yöresel ürün satışları için talimatını verdiği ahşap dükkanlar tamamlandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 19 Ağustos 2019’da ziyaret ettiği ve ziyaretin ardından çalışmaların aralıksız sürdüğü Yatağan ilçesine bağlı Eskihisar Mahallesi’ndeki Stratonikeia Antik Kenti’nde, Cumhurbaşkanının talimatını verdiği projeler bir bir hayata geçiriliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kenti gezerken kentin girişindeki yöresel ürünler satışı yapan yöre halkı ile yaptığı sohbet üzerine talimatını verdiği 12 ahşap dükkan, Yatağan Belediyesi’nin gerçekleştirdiği ihalenin ardından tamamlandı.
Kentin girişindeki otopark alanına yerleştirilen dükkanlara, önümüzdeki günlerde yöre halkı yerleştirilecek ve ürün satışı yapabilmeleri sağlanacak. Dükkanların tamamlaması nedeniyle Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, antik kentte incelemelerde bulundu.
İncelemelerin ardından açıklama yapan Toksöz, “Göreve geldiğimiz günden beri, kaymakamız ve kazı başkanlığımızla düzenli bir çalışma içerisindeyiz. Stratonikeia içerisinde satış yapan esnaflarımız için düzenlemeler yapıyoruz. Bakanlıktan görüş ve izinler alınarak ahşap dükkanları yerlerine yerleştirdik. Otoparkın düzenlenmesinin ardından kentin girişindeki esnaflarımızı bu dükkanlara alacağız ve burayı bir pazar yerine çevireceğiz” dedi.
Kentin içerisindeki canlılık artacak
Toksöz, kent için hayata geçirebilecek projeler için yoğun mesai harcadıklarının belirterek, “GEKA kanalıyla Stratonikeia ve Lagina için hayata geçirdiğimiz 5,5 milyon liralık bir projemiz var. Bu proje inşallah 15 Temmuz’a kadar yetiştirilecek. Stratonikeia’nın çehresini tamamen değiştirmeyi hedefliyoruz. Ayrıca bakanlık kanalıyla 33 parselin kamulaştırılmasıyla ilgili Büyükşehir meclisinde görüşmeler yapıldı. İnşallah onları da hizmete katıp bu yıl olmasa bile, seneye kentin içerisindeki canlılığı artırmayı planlıyoruz” diye konuştu.
“Amacımız, Efes’ten daha değerli bir antik kent oluşturmak”
Stratonikeia’nın Yatağan için önemine dikkati çeken Toksöz, “İlk önce çevre düzenlemesiyle işe başladık. İmar planlarının onaylanmasıyla park bahçe düzenlenmesi, karşılama merkezi, dükkanlar ve otoparkıyla bu yıl kente gelen konuklarımızı en iyi şekilde ağırlayacağız. İnşallah önümüzdeki süreçte Efes’ten daha değerli bir antik kent oluşturmak amacımız olacak. Kente girişi gösteren ve reklam içeren tabelaların yerleştirilmesiyle ilgili çalışmalarımızı sürüyor. Bir yılda bu noktalara geldik, bir iki yıla çok daha iyi yerlere geleceğimize inanıyorum. Tüm vatandaşlarımızı Stratonikeia’ya bekliyorum” dedi.
Cumhurbaşkanının talimatıyla projeler hızlandı
Stratonikeia Antik Kenti Kazı Başkanı Prof. Dr. Bilal Söğüt ise, kentteki kazı ve restorasyon işlerinin pandemi nedeniyle verilen aradan sonra yeniden başladığını belirterek, “Stratonikeia Antik Kenti’nde antik ve tarihi yapıların ötesinde köy meydanının ayağa kaldırılması konusunda çok güzel projelerimiz var. Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bu projelerimiz de hızlandı. Bakanlığımız buradaki kamulaştırma çalışmalarını tamamlıyor. Tamamlanmasıyla birlikte belediyemizle köy meydanını restore edeceğiz. Burayı düzenlerken de bölgedeki esnaflarımızı, yeni yapılan dükkanlara getireceğiz. Restore edildikten sonra aşama aşama her iki alanı birlikte kullanacağız. Böylelikle kentin dışında modern barakalar ama antik kentin içerisinde tarihi yapıları ve sokakları birlikte kullanacağız” diye konuştu.
“Her şey Yatağan için”
Stratonikeia’nın potansiyelini ortaya çıkarmak için mesai harcadıklarını belirten Söğüt, “Bu çalışmalar, Yatağan ve bölge için inanılmaz artı değer. Stratonikeia, bu açıdan bizim için çok özel bir yer. Buranın çok farklı özellikleri ve ayrıcalıkları var. Kentte yapılan çalışmaların hepsi uluslararası standartlara uygun şekilde yapılıyor. Koruma amaçlı imar planındaki düzenlemeler ve diğer çalışmaların hepsi de bu sistem içerisinde yürütülüyor. Burada, belediyemizle birlikte çok güzel örnek uygulamalar yapıyoruz. Bu noktada belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Her şey Yatağan, Muğla ve ülkemiz için” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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