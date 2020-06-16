Hilal Altınbilek iş adamı David Nahmiyas ile teknede görüntülendi İş adamı David Nahmiyas ile oyuncu Hilal Altınbilek Bodrum'da bir araya geldi

İşadamı David Nahmiyas ile oyuncu Hilal Altınbilek, Bodrum'da birlikte görüntülendi.

Ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, korona virüs (Covid 19) kısıtlamaları sonrası kendisini Bodrum'a attı. Türkbükü'nde tekneyle gezintiye çıkan Hilal Altınbilek, iş adamı David Nahmiyas ile bir araya geldi. İkili uzun süre sohbet etti. İki ismin bir aradayken çekilen fotoğrafı, sosyal medyada bolca konuşuldu.

Son olarak, Bir Zamanlar Çukurova dizisinde rol alan Hilal Altınbilek, başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Züleyha karakterini canlandıran oyuncu, izleyenlerden tam not aldı.

Kısıtlamaların kalkmasıyla, Bodrum'da bir araya gelen iki ünlü ismin fotoğrafı ise merak uyandırdı.

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