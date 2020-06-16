Muğla'da, 2 çeteye hava destekli operasyon: 20 gözaltı

<br>Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, kumar oynattıkları kişileri borçlandırdıkları ve yüksek faizle para vererek, senet imzalattıkları öne sürülen 2 çeteye yönelik operasyonda, 20 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonda, havadan polis helikopteri ve dronla destek sağlandı. <br>İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ekonomik sıkıntılarını istismar ettikleri kişilere yüksek faizle para verip, tefecilik yapan ve zorla senet imzalattırdıkları kişilerden haksız kazanç elde eden 2 organize suç örgütü hakkında Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla çalışma başlattı. Delillendirmenin tamamlanmasıyla dosya savcısından alınan talimatla Muğla KOM Şube Müdürlüğü ve Marmaris KOM Grup Amirliği, 2 suç örgütüne karşı bu sabah Marmaris merkezli eş zamanlı operasyon düzenledi. Havadan polis helikopteri ve dron destekli, özel harekat ile çevik kuvvet personelinin takviye olarak katıldığı operasyonda toplam 250 emniyet ekibi görev aldı.<br>Haklarında ilgili mahkeme tarafından gözaltı kararı verilen 20 şüphelinin ev ve iş yerlerinde; uyuşturucu madde arama köpekleriyle arama yapıldı. Aramalar sonucu kılıç, pala, çelik çubuk, senetler, borç ilişkisini gösteren ajandalar ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para, hileli zar ve oyun kağıtları ile değişik türlerde uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan M.B., A.B., F.B., M.E.B., C.K., B.K., E.K., S.Y., S.D., E.K., V.B., F.B., C.Ö., A.G., V.D., F.G., B.G., S.G., A.A.G. il B.G., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN<br>2020-06-16 13:02:31<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.