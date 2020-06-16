Köpek hırsızlığı kamerada

<br>Cavit AKGÜN / MUĞLA, DHA)MUĞLA'da, bir evin bahçesindeki Fino cinsi köpeğin çalınma anı, güvenlik kamerasına yansıdı. Kimliği belirlenen şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.<br>Menteşe ilçesinde pazarcılık yapan Ummuhan Döğerli (61), akşam saatlerinde eve döndüğünde, Tarçın isimli köpeğinin olmadığını fark etti. Tüm aramalara rağmen köpeğini bulamayan Döğerli, bir hafta önce evine taktırdığı güvenlik kamerasının kayıtlarını izledi. Kayıtlarda, evin önünden geçen otomobilin sürücüsünün, araçtan inmeden köpeği yanına çağırdığını ve aldıktan sonra uzaklaştığını gören Değerli, jandarmaya ihbarda bulundu.<br>Görüntülerden kimliğinin C.E. olduğu belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatıldı.DHA-Genel Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN<br>2020-06-16 14:51:59<br>

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