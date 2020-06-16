Eski Bakan Aykut, plajlara kuvars tozu dökülmesini eleştirdi

<br>Selçuk AKBAŞ/ BODRUM (Muğla), DHA)MUĞLA'nın Bodrum Ticaret Odası'nı (BODTO) ziyaret eden eski Çevre Bakanı İmren Aykut, kentteki plajlara 'beyaz kum' diye kuvars tozu dökülmesini eleştirdi. <br>BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon´u, eski Çevre Bakanı İmren Aykut makamında ziyaret etti. Odanın çalışmaları hakkında bilgi alan Aykut, Bodrum´daki çevre konularına değindi. Bodrum'da bazı plajlara Maldivler görünümü verilmesi için dökülen kuvars tozunu hatırlatan Aykut, "Bu haberler beni çok üzüyor. Çünkü bu tip hatalı girişimler sonucu, kıyılarımız doğal görüntüsünü kaybettiği gibi denizlerimizdeki hassas ekosistem de bundan etkileniyor. Bu tip yanlış uygulamalar yaparak çevremize zarar vermeyelim. Bodrum'u Maldivlere benzetme fikri, bilgiye dayanmamakta. Çünkü Maldivler, Hint Okyanusu'nda yer alır ancak burası Akdeniz'dir. Bu iki denizin kimyasal yapısı tamamen farklıdır" dedi. Bu tür uygulamayı yapan işletmelere seslenen Aykut, "Doğa olduğu gibi güzeldir ve sağlıklıdır. İnsanların bu özel sistemi bozmaya hiç hakkı yoktur. Bakanlık yaptığım süre boyunca savunduğum gibi, çevre üzerinde lütfen insan baskısı yaratmayalım. Bu kıyılar sahip oldukları doğal güzelliklerle Bodrum'u bugünlere taşıdı. Burası yapay plajların değil, doğal plajların olduğu bir yer olmalı. Buradan Bodrum'daki işletmelerimize de seslenmek istiyorum. Lütfen olmayan bir şeyi oldurmaya çalışmayın. Çakıllı, yosunlu ya da kumlu koylarımız olduğu gibi güzeldir. Bunları korumakta hepimizin ortak görevidir" dedi.<br>BODTO Başkanı Mahmut Serdar Kocadon, ziyareti için eski Bakan Aykut'a teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ<br>2020-06-16 17:32:43<br>

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