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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum Limanı'nda son dokunuşlar yapılıyor

DHA

Aykut KURT/BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM Limanı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce 20 bin metrekarelik alanda yapılan liman alt yapı meydan düzenlemesi çalışmasında elektrik ve su bağlantıları yapıldı. Limanın 1 Temmuz'da açılması bekleniyor. Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da Muğla Büyükşehir Belediyesi 20 bin metrekarelik alanda liman altyapı ve meydan düzenlemesine başladı. 15 Haziran itibarıyla liman içindeki 62 pedestal bağlantısı yapılarak limana elektrik ve içme suyu verildi. Limanda bulunan tekne ve yatlar düzenli elektrik, su ve alt yapı sistemine kavuştu. Bodrum...

Bodrum Limanı'nda son dokunuşlar yapılıyor

<br>Aykut KURT/BODRUM (Muğla), (DHA)BODRUM Limanı'nda Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce 20 bin metrekarelik alanda yapılan liman alt yapı meydan düzenlemesi çalışmasında elektrik ve su bağlantıları yapıldı. Limanın 1 Temmuz'da açılması bekleniyor.<br>Türkiye'nin en önemli turizm merkezlerinden Bodrum'da Muğla Büyükşehir Belediyesi 20 bin metrekarelik alanda liman altyapı ve meydan düzenlemesine başladı. 15 Haziran itibarıyla liman içindeki 62 pedestal bağlantısı yapılarak limana elektrik ve içme suyu verildi. Limanda bulunan tekne ve yatlar düzenli elektrik, su ve alt yapı sistemine kavuştu. Bodrum Yat Limanı Meydan çalışmasında 10 bin 500 metrekarelik kaplama da tamamlandı. Meydanda andezit kaplanacak yaklaşık 250 metrekare alanın kaldığı ve çalışmaların en kısa sürede tamamlanacağı bildirildi. Liman meydan düzenlemesinde, Bodrum halkının isteği üzerine Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce zemin kaplaması olarak Andezit Taşı döşendi. Ancak yapılan yazışma, onay ve malzeme temini nedeniyle döşeme 45 gün gecikmeli olarak yapıldı. <br>212 AYDINLATMA DİREĞİ DİKİLDİ<br>Bodrum'daki liman alt yapı meydan düzenlemesinde 62 pedestal bağlantısının yanı sıra 241 aydınlatma direğinin 212'si dikildi. 2 Bin 500 metre karelik yeşil alan içinde 1100 metrekare ve 360 metrekarelik oyun parkı bulunuyor. Limanda, oyun parklarının kurulumu tamamlandı ve kauçuk kaplamalarına başlandı. Bodrum Limanı Meydan Düzenlemesi kapsamında içme suyu, yangın suyu, atık su, elektrik ve fiber bağlantı hatları tamamlandı. <br>Muğla Büyükşehir Belediyesi'nce yenilenen Bodrum Limanı'nın hazırlıkları, 1 Temmuz'dan itibaren başlayacak olan tekne ve otel rezervasyonlarına yetişecek şekilde tamamlanıyor. Bu konuda görüşlerini belirten dernek başkanları ve tekne kaptanları çalışmadan dolayı memnun olduklarını ve bu çalışmanın limanı modern bir yapıya kavuşturduğunu belirtti.<br>'BODRUM'UN VE LİMANIN BU ONARIMA İHTİYACI VARDI'<br>İlçenin Türkiye ve Muğla için çok önemli olduğunu vurgulayan Bodrum Deniz Ticaret Odası Başkanı Orhan Dinç bakım ve onarımın liman için şart olduğunu vurgulayarak şunları söyledi:<br>"Yüksek sezonda 5 bin hareketli tekne trafiği var. Bodrum'da limanlarımızın da daha modern, daha şık ve Bodrum markamıza uygun şekilde olmasını önemsiyoruz. Bodrum'da yapılan hizmette taş üstüne taş koyan herkesi destekliyoruz. Bodrum Limanının bakım ve onarımı şarttı. Limanın yenilenmesi hep gündemimizde vardı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanımız limanın ihalesini yaptı. Gerekli olan bir çalışmaydı. Limanın altyapısı günün yapısına ayak uyduramayacak bir durumdaydı. Kimsenin öngöremediği pandemi süreci yaşandı. Büyükşehir Belediyesi gerekli kontrolleri yaptı. Bodrum'a gelen misafirlerimizin limanın yeni yüzüyle Bodrum'a yakışır bir biçimde hizmet verecek. Bodrum'un ihtiyacı olan bir inşaattı. Ayrıca yurt dışından gelecek olan tekneler için gümrüklerin 1 Temmuz itibarıyla açılacağı öngörülüyor. Bu nedenle herhangi bir sorun veya mağduriyet yaşamadık."<br>'ARTIK KANALİZASYONUMUZ DÜZGÜN ŞEKİLDE ÇALIŞIYOR'<br>Bodrum Denizciler Derneği Başkanı Erol Erdoğan, "Daha önce limanımızda çok büyük sıkıntılar vardı. Kanalizasyon önceden çok kötüydü. Kokudan durulmuyordu. Önce onu yaptılar. Önceden teknelere elektrik ve su yetmiyordu. Limandaki lambalar bile açılmıyordu. Artık kanalizasyonumuz düzgün şekilde çalışıyor. Elektrik ve suyumuzda verildi. Liman altyapısı güzel oldu. Bundan sonra sıkıntı yaşamayız. Bodrum'a yatırımların devamını bekleriz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Aykut KURT<br>2020-06-16 21:01:40<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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