Fethiye’de Sağlık Turizm Belgesi alan otel hizmete açıldı

Muğla’nın Fethiye İlçesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın, otellerde yeni tip Korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında açıkladığı kriterleri tamamlayan işletmeler için vereceği Sağlıklı Turizm Belgesi, alan bazı oteller, hizmete başladı.

Fethiye Otelciler Birliği (FETOB) Başkanı Bülent Uysal, ilçede 55 bin yatak kapasitesinin bulunduğunu belirterek, tesislerin en az yarısının gerekli önlemlerle hizmet vereceğini söyledi.

Fethiye ve Türkiye'de 2020 sezonunu alınan önlemlerle keyifli bir şekilde geçirmeyi hedeflediklerini belirten Uysal, "Amacımız Fethiye'ye gelen misafirlerimize en hijyenik sağlıklı ortamda tatil sunmak. İçişleri, Sağlık ve Turizm Bakanlığı'nın yayınladığı genelgeler doğrultusunda otelcilerimiz yatırımlarını ve hazırlıklarını yaptı. İlçedeki bazı otellerimiz Sağlıklı Turizm Belgesini aldı, birçok otelimizin de başvurusu değerlendirmede. Fethiye'deki otellerimiz sağlıklı ve güvenli turizm için hazır" dedi.

İlçede esnafların yanı sıra belediye ve kaymakamlığın da plajlarda gerekli önlemleri aldığını vurgulayan Uysal, ortak kullanım alanlarında sürekli denetlendiğini dile getirdi.

Pandemi sürecinden sonra Fethiye ve Türkiye'nin birçok bölgesinde açık olan otellerin bulunduğunu hatırlatan Uysal, "Buradaki açık tesislerimizden kimseye virüs bulaşmaması sevindirici. Haziran ayının başından itibaren açık tesislerimiz yayınlanan genelgelerle tedbirlerini aldı. Önlemler, misafir güvenliğini en üst düzeyde tutuyor. O yüzden misafirlerimiz Fethiye'ye gönül rahatlığıyla gelebilirler. Fethiye'ye tatile gelen misafirleri en hijyenik ortamda ağırlayarak daha da sağlıklı ve dinlenmiş şekilde evlerine göndermek istiyoruz." diye konuştu.

Uysal, lise ve üniversite sınavlarının ardından bölgede yoğunluk beklediklerini, Temmuz, Ağustos aylarında yurt dışı uçuşlarının açılmasıyla hareketliliğin devem edeceğini öngördüklerini kaydetti.

Fethiye'nin Türkiye'deki en güzel plajları barındırdığını, birçok tarihi ve doğal güzelliğe ev sahipliği yaptığını belirten Uysal konuşmasının devamında "İlçemiz, deniz, kum, güneşin yanı sıra doğal güzellikleriyle de ön plana çıkıyor. Bunların başında Türkiye'nin en iyi yamaç paraşütü merkezi Babadağ'dan vatandaşlarımız uçuş yaparak eşsiz Ölüdeniz manzarasını seyredebiliyor. Paraşütün dışında rüzgar sörfü, rafting, dalış gibi birçok aktivite de tutuklularını bekliyor. Kayaköy, Kelebekler Vadisi, Kabak Koyu, Af Kule Manastırı, Göcek, Ölüdeniz gibi Türkiye'nin tanıtım güzü bölgelerimiz ziyaretçilerini bekliyor" ifadelerini kullandı.

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