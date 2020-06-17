Bodrum'da sosyal mesafeli deniz keyfi

<br>Cavit AKGÜNSelçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde tatilciler denize girip, koronavirüs tedbirleri kapsamında 2 metre aralıklarla konulan şemsiyeler altında güneşlendi.<br>Bodrum'un dünyaca ünlü Kumbahçe Plajı, yeni normal hayata geçilmesinin ardından tatilcileri ağırlamaya başladı. Hava sıcaklığının 27, deniz suyu sıcaklığının 24 derece ölçüldüğü ilçede, nem oranı yüzde 60'ları gördü. Tatilciler denize girip, çocuklarıyla oynadı. Vatandaşlar, plaja 2 metre aralıklarla konulan şemsiyelerin altında güneşlendi.<br>İzmir'den Bodrum'a ilk kez tatil için geldiğini belirten Ebru Soydaş, "Bodrum genelinde herkesin maske takarak gezdiğini gördüm. Çocuklarımla birlikte sahile gelinceye kadar maskemizi çıkarmadık. Sahilde de herkes koronavirüs önlemlerine karşı dikkatli davranıyor. Şu ana kadar pek bir sıkıntı görmedim" dedi.DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Cavit AKGÜN Selçuk AKBAŞ <br>2020-06-17 16:02:19<br>

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