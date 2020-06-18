Milaslı öğrenciler 34 okulda LGS'de ter dökecek

Cumartesi günü iki oturum şeklinde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) Muğla'nın Milas ilçesinde 34 okulda gerçekleştirilecek.



Milas İlçe Milli Eğitim Müdürü İsa Bal, Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan LGS öncesi yazılı bir açıklama yaparak öğrencilere başarılar diledi ve sınav süreci hakkında bilgiler aktardı.

Liselere Geçiş Sınavı’nın (LGS), yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde birinci oturumunun 9.30’da, ikinci oturumunun ise 11.30’da başlayacağını ifade eden Bal, “Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak. Tüm Türkiye’de olduğu gibi ilçemizde de 34 okulumuzda LGS’yi gerçekleştireceğiz. Olağanüstü koşullar altında yapılacak olan bu sınav için olağanüstü tedbirler alınmış durumda. Gerekli dezenfekten işlemleri yapılmış olup fiziki imkanlar açısından okullarımız sınava tamamen hazır. LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine bakanlığımızın '//www.meb.gov.tr/' internet adresi ve eOkul üzerinden ulaşabilmekte. Bu yıl öğrenciler kendi okullarında sınava girebilecekler. Fotoğraflı sınav giriş belgesi ise elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınıp mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak. Yani öğrencinin sınav giriş belgesi ile ilgili bir kaygı duymasına gerek yok. Ayrıca geçerli kimlik belgelerinde fotoğraf olma koşulu da kaldırıldı. Öğrencilerimiz, gireceği LGS sonucuna göre nitelikli okullarımızı tercih edebilecekler” dedi.



Milas’ta LGS ile öğrenci alan 2 okulun bulunduğunu da açıklamasında belirten Bal, “Bunlar Sebahattin Akyüz Fen Lisesi ve Şehit Murat İnci Proje Okulu’dur. Diğer Anadolu ve Meslek Lisesi türündeki okullarımız adrese dayalı, okul yıl sonu başarı puanına göre yerleştirilecektir. Sınav puanı ile öğrenci alan okullarımızın pansiyon seçenekleri bulunmakta olup tercih sürecinde yine okullar ile iletişim halinde olunmalıdır. Sınav merkezi okullarımız tamamen dezenfekte edilmiş ve alınabilecek tüm tedbirler alınmıştır. Sınav giriş belgeleri masaların üzerinde olacak şekilde hazırlıklarımızı tamamladık sınava girecek olan tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz” ifadelerini kullandı.

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