Bodrum'da içme suyu isale hattı patladı

<br>Selçuk AKBAŞ/BODRUM (Muğla), (DHA)- MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde, içme suyu ana isale hattında yaşanan patlama nedeniyle yolda hasar meydana geldi.<br>Ortakent-Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde, içme suyu ana isale hattında dün saat 19.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu bölgedeki yolda çukur açılırken, akan sular yolun alt kısmındaki bazı evlerin bahçeleri ve bodrum katlarına doldu. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, evlerin bahçe ve bodrum katlarındaki suyu tahliye etti. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) ve Bodrum Belediyesi ekipleri ile iş makineleri yardımıyla onarım ve temizlik çalışması başlattı. DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Selçuk AKBAŞ <br>2020-06-18 14:20:12<br>

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