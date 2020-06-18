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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bodrum'da oteller koronavirüs tedbirlerini uyguluyor

DHA

Bodrum'da oteller koronavirüs tedbirlerini uyguluyor

<br>Soner  HASIRCIOĞLU/ BODRUM, (DHA) BODRUM'da, koronavirüs salgını nedeniyle faaliyetlerine ara veren oteller, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin de başlamasıyla yeniden hizmet vermeye başladı. Otellerde koronavirüse karşı alınan tedbirlerin uygulandığı görüldü. <br>Koronavirüs ile mücadele kapsamında tatil yörelerinde bulunan ve faaliyetlerine ara veren oteller, 1 Haziran'da normalleşme sürecinin de başlamasıyla yeniden hizmet vermeye başladı. Otellerde koronavirüse karşı tüm önlemlerin alındığı görüldü. Bodrum´da bulunan bir otele gelen müşterilerin önce ateş ölçümü yapılıyor. Resepsiyon noktasına gelindiğinde ise önce HES kodu soruluyor. Sosyal mesafe kuralına uyulması için de uyarıcı etiketler bulunurken, maskesiz de içeri kimse alınmıyor. Maskesi olmayanlara ise maske veriliyor. Ayrıca otelin bazı noktalarında dezenfektan cihazları bulunurken, hem restoran kısmında hem de plaj kısmında sosyal mesafe kuralına uyulduğu görülüyor. Otel yönetimi her gün hem odaları hem de tatilcilerin kullandığı alanlara dezenfeksiyon uygulaması yapıyor.FOTOĞRAF<br> DHA-Genel Türkiye-Muğla <br>2020-06-18 16:26:05<br>

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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