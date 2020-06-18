Eski başyaver Yazıcı dahil 3 FETÖ sanığı yeniden hakim karşısında

<br>Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın Muğla'nın Marmaris ilçesinde kaldığı otele, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi gecesi saldırı düzenlenmesiyle ilgili Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada haklarında verilen kararlar Yargıtay 16. Ceza Dairesi tarafından bozulan, eski Cumhurbaşkanı Başyaveri Albay Ali Yazıcı ile eski Albay Cenk Bahadır Avcı ile beraat eden eski Yarbay Hüseyin Yılmaz'ın yeniden yargılanmasına devam edildi. Ali Yazıcı, emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın Marmaris'teki otelde olduğunu ileri sürerek, tanık olarak dinlenmesini talep etti.<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Marmaris'te kaldığı otele yönelik FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz 2016'da saldırı düzenleyen 37 kişilik tim, 2 polis memurunu şehit edip, kaçtı. Yürütülen soruşturma kapsamında ilk olarak FETÖ şüphelilerinden aralarında 'Çiğli Ana Jet Üssü'nün imamı' olduğu belirtilen, 'Paşa' lakaplı Astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 25 asker tutuklandı. Daha sonra Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda tabur komutanı olan eski Binbaşı Şükrü Seymen ile önceden aynı birlikte eğitim alıp görev yapan askerlerden seçtiği eski yüzbaşılar İsmail Yiğit, Mustafa Serdar Özay, Muammer Gözübüyük, Ergün Şahin, Bahadır Sagun, Mehmet Öztürk, eski üsteğmenler Murat Köse, Mehmet Demir, Enes Yılmaz, eski teğmen Muhammet Burak İpek de tutuklandı. Firari eski yüzbaşı Burkay Karatepe ise yakalanamadı.<br>CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, ŞİKAYETÇİ OLMUŞTU<br>Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, darbe girişimi sırasında kendisine suikast düzenlemeye çalışanlardan şikayetçi olduğuna ilişkin dilekçeyi avukatı Hüseyin Aydın aracılığıyla Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderdi. Soruşturmanın ardından hazırlanan, sanıkların her biri için 6 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasının istendiği iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Suikast eylemi için Marmaris'e gelen 37 askeri personelin yanı sıra azmettirici olduğu ya da yardımda bulunduğu belirlenenlerle birlikte aralarında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in de bulunduğu, 3'ü firari toplam 46 kişi hakkında dava açıldı.<br>Eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbaşı Şükrü Seymen ve 'Paşa' lakaplı eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun da aralarında bulunduğu 31 sanık hakkında, 'Cumhurbaşkanına suikast girişimi', 'anayasal düzeni değiştirmeye kalkışmak', 2 polis memurunun şehit edilmesi nedeniyle 'kasten öldürme' suçlarından 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Ayrıca 9 sanık ömür boyu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eski Başyaveri albay Ali Yazıcı 18 yıl, eski tümamiral Tezcan Kızılelma 15 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 42 sanık, 15 yıl ile 4'er kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası arasında çeşitli cezalara çarptırıldı. 1 sanık ise beraat etti.<br>Sanıklar arasında bulunan 'Menfez paşası' lakaplı astsubay Zekeriya Kuzu'ya, 4 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasının yanı sıra Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kaldığı otele yaptıkları baskın sırasında 3 polis memurunun cüzdanlarını gasbetme suçundan da 3 kez 18'er yıl olmak üzere toplam 54 yıl hapis cezası verildi. Sanıklardan eski yarbay Hüseyin Yılmaz, 'Cumhurbaşkanı'na yönelik suikast girişimine yardım etme' suçundan, delil yetersizliğinden beraat etti. Davada, sonradan yakalanan ve adli işlemleri Ankara'da devam eden eski yarbay Özcan Karacan, firari durumdaki aynı zamanda dosyanın 1 numaralı sanığı Fetullah Gülen ve suikast timi üyelerinden firari yüzbaşı Burkay Karatepe hakkındaki dosya ise ayrıldı.<br>YARGITAY 16. CEZA DAİRESİ KARARI BOZDU<br>Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce karara bağlanan dava dosyası, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Daire, aralarında eski tuğgeneral Gökhan Şahin Sönmezateş, eski binbaşı Şükrü Seymen ve eski astsubay Zekeriya Kuzu'nun da bulunduğu 37 sanık hakkında verilen cezaları yerinde buldu. Dosya, temyiz talepleri üzerine Yargıtay'a gitti. Dosyayı inceleyen Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Ali Yazıcı'ya 'suça yardım'dan verilen 18 yıl hapis cezasını az bularak kararı bozdu. Yazıcı'nın yanı sıra ömür boyu hapis cezası alan Dalaman Deniz Hava Üs Komutanı Albay Cenk Bahadır Avcı ile beraatine hükmedilen Yarbay Hüseyin Yılmaz'la ilgili kararı da yerinde bulmadı. Yarbay Yılmaz ile ilgili Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen başka dava olduğunun hatırlatıldığı kararda, maddi gerçeğin kuşkuya yer vermeyecek şekilde ortaya çıkarılması amacıyla sanıkla ilgili belge ve beyanların dosyaya getirtilmesi, gerekli olması durumunda ise davaların birleştirilerek, bütün halinde delillerin değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.<br>MAHKEMEDEN DOSYA AYRILMASI TALEBİNE RET<br>Yargıtay 16. Ceza Dairesi'nce haklarındaki karının bozulması üzerine eski başyaver Ali Yazıcı, eski yarbay Hüseyin Yılmaz ve eski albay Cenk Bahadır Avcı'nın Muğla 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanmalarına devam edildi. Davanın karar duruşması olduğu ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın'ın geçen hafta dosyaya 150 sayfalık yeni bilgi, belge ve iddiaların olduğu dilekçe sunduğu öğrenildi. Bu belgelerin ardından sanık Ali Yazıcı, iddialarla ilgili 5 soruya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Sanık Cenk Bahadır Avcı'nın avukatı, süre taleplerinin olmadığını kaydederek, karar verilmesini talep etti. Ayrıca Avcı, sanık Ali Yazıcı'yı tanımadığını beyan eden dosyasının tefrik edilmesi talebinde bulundu. Mahkemece bu talep reddedildi.<br>TANIK: CUMHURBAŞKANIMIZIN OTELİNİN YERİNİ ALİ YAZICI BİLİYORDU<br>Sincan Cezaevi'nde başka suçtan tutuklu olan Mete Semercioğlu, duruşmada tanık olarak dinlendi. Semercioğlu, "Ali Yazıcı'yı tanıyorum, darbe teşebbüsünden önceki gün yani perşembe günü görüştük. Çankaya Yerleşkesi'ne gelmişti. Oradaki başyaverlik binasına birlikte gittik. Cumhurbaşkanımızın otelinin yerini zaten Ali Yazıcı biliyordu. Ali Yazıcı, otelin yerine telefonda görüştüğü Erkan K.'den öğrenmiş. Ben Erkan ile Ali Yazıcı'yı telefonda konuşurken duydum. Ali Yazıcı, bana Marmaris'e araba ile gideceğini söyledi. Çünkü kulağı rahatsız olduğu için uçağa binemediğinden bahsetti. Bildiklerim bundan ibarettir. Ali Yazıcı darbe teşebbüsü ile ilgili bize bir şey söylemedi. Rutin olmayan bir şey yoktu " dedi.<br>SANIK AVUKATINDAN 'CİHAT YAYCI' İDDİASI<br>Sanık Ali Yazıcı'nın avukatı ise emekli Tümamiral Cihat Yaycı'nın, Marmaris'te bulunan otelde olduğunu ileri sürerek, davada tanık olarak dinlenmesini talep etti. Duruşma, karar verilmek üzere 17 Temmuz'a ertelendi.<br>Cihat Yaycı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kurmay Başkanlığı görevinden Genelkurmay Başkanlığı emrine verilmesinin ardından istifa etmiş, emekliye ayrılmıştı.DHA-Güvenlik Türkiye-Muğla Cavit AKGÜN <br>2020-06-18 17:08:16<br>

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